Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Drei Viertel der Deutschen wÃ¼rden die EinfÃ¼hrung eines sechsmonatigen Pflichtdienstes fÃ¼r alle BÃ¼rger begrÃ¼ÃŸen. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern". 23 Prozent lehnen die Idee ab. Zwei Prozent Ã¤uÃŸern sich nicht.
Vor allem BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier setzt sich fÃ¼r das Konzept einer sozialen Pflichtzeit ein. Danach wÃ¼rden sich alle BÃ¼rger im Laufe ihres Lebens einmal sechs Monate in den Dienst der Gesellschaft stellen - ob in der Bundeswehr, im Katastrophenschutz oder einer sozialen Einrichtung. Die Debatte war im Zusammenhang mit der Reform des Wehrdienstes und der Wahrung der Wehrgerechtigkeit wieder aufgelebt.
Die Zustimmung geht quer durch alle BevÃ¶lkerungsgruppen. Bei MÃ¤nnern ist mit 78 Prozent die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Idee etwas grÃ¶ÃŸer als bei Frauen (72 Prozent), fÃ¼r die dann erstmals ein Pflichtdienst gelten wÃ¼rde. Bei der Betrachtung nach ParteiprÃ¤ferenz fÃ¤llt auf, dass die Zustimmung bei AnhÃ¤ngern der GrÃ¼nen mit 90 Prozent und der Union mit 86 Prozent am hÃ¶chsten ist. SPD-WÃ¤hler liegen mit 77 Prozent in der Mitte. Am geringsten ist die Begeisterung an den politischen RÃ¤ndern: AfD-AnhÃ¤nger begrÃ¼ÃŸen zu 62 Prozent das Konzept der Pflichtzeit und lehnen es zu 37 Prozent ab. WÃ¤hler der Linken sind nur zu 62 Prozent dafÃ¼r und zu 39 Prozent dagegen.
Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa fÃ¼r den "Stern" und RTL Deutschland am 13. und 14. November erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.
Lifestyle
Umfrage: Drei Viertel fÃ¼r soziale Pflichtzeit
- dts - 18. November 2025, 00:01 Uhr
.
