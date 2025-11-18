Linke warnt vor Kopplung der Rente an Inflation

Ã„lteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Linksfraktion, SÃ¶ren Pellmann, hat davor gewarnt, die Rente kÃ¼nftig an die Entwicklung der Inflation zu koppeln.



Pellmann sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Von der vom Kanzler ins GesprÃ¤ch gebrachten Kopplung der Rente an die Inflation halten wir nichts. Dahinter verbirgt sich eine weitere RentenkÃ¼rzung, denn Ã¼ber lÃ¤ngere ZeitrÃ¤ume betrachtet fÃ¼hrt die bisher geltende Kopplung an die Lohnentwicklung zu hÃ¶heren Renten als eine Kopplung an die Inflation."



FÃ¼r das Anliegen der jungen Unionsabgeordneten zeigte er kein VerstÃ¤ndnis. Pellmann sagte dazu: "Der Aufstand der jungen Gruppe heiÃŸt nichts anderes, als dass sie Rentnerinnen und Rentnern nicht mal die viel zu wenigen 48 Prozent ihres Durchschnittsverdienstes gÃ¶nnen. Und ginge es ihnen um Generationengerechtigkeit, wÃ¼rden sie solch heiÃŸe Eisen wie die ÃœberfÃ¼hrung des Pensionssystems der Beamten in die Gesetzliche Rente fordern."



Der Wirtschaftsweise Martin Werding sagte derweil, es gebe verschiedene MÃ¶glichkeiten, um die Rente zukunftsfest zu machen. "AnknÃ¼pfend an das geltende Rentenrecht kÃ¶nnte man den Nachhaltigkeitsfaktor so verstÃ¤rken, dass die demografische Belastung des Rentensystems hÃ¤lftig zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern geteilt wird", sagte Werding der "Rheinischen Post". Bisher betrage der Anteil der Rentner hierbei nur ein Viertel. "Stattdessen kÃ¶nnte man aber auch zu inflationsorientierten Rentenanpassungen oder zu einer Umschichtung zwischen hÃ¶heren und niedrigeren Renten Ã¼bergehen", sagte der Ã–konom.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Sonntag in der ARD gesagt, die Kopplung der Rente an die Inflation wÃ¤re ein "tiefer Eingriff in die Rentenversicherung, der durchaus erwÃ¤genswert ist".

