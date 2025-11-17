Dax schwach - US-Unsicherheit schwappt Ã¼ber den Atlantik

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax deutliche EinbuÃŸen verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.590 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Besonders hart traf es die Aktien von Siemens Healthineers, Siemens und der Deutschen Bank. Dem Trend trotzen konnten dagegen die Papiere von Siemens Energy und Heidelberg Materials.



"Unsicherheit ist Gift fÃ¼r die BÃ¶rse - und von dieser gibt es derzeit zuhauf", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Unsicherheit Ã¼ber die aktuelle Verfassung der amerikanischen Wirtschaft und Inflation mangels Daten wegen des Shutdowns: Daraus resultiert Unsicherheit Ã¼ber die zukÃ¼nftige Geldpolitik der US-Notenbank; das wiederum schÃ¼rt Unsicherheit Ã¼ber die Frage hinsichtlich der Bewertungen vor allem der heiÃŸ gelaufenen Technologieaktien. So bleiben die Investoren an der Wall Street hochnervÃ¶s, schicken die Indizes hin und her und die VolatilitÃ¤t damit auf ein Mehrmonatshoch."



Die erfolgsverwÃ¶hnten Anleger warteten sehnlichst auf die stabile Gegenbewegung und neue Hochs in den Indizes, die sich aber nicht einstellen wollten. Stattdessen wÃ¼rden auch in New York die Erholungsversuche relativ schnell wieder abverkauft - "ein Muster, das wir im Bullenmarkt der vergangenen drei Jahre nicht oft gesehen haben. Am Mittwochabend zieht das wohl wichtigste Unternehmen dieser Zeit Bilanz: Nvidia. Damit dÃ¼rfte sich wohl erst in der zweiten WochenhÃ¤lfte ein Trend am Aktienmarkt ausbilden, beide Richtungen sind mÃ¶glich."



"Das gilt auch fÃ¼r den Dax, der in diesen Tagen angezÃ¤hlt durch den Ring taumelt. Sah es heute Morgen noch danach aus, als kÃ¶nnte eine Erholung wieder fÃ¼r den Sprung Ã¼ber die 24.000er-Marke reichen, muss sich der Index nun wieder mit der immer wichtiger werdenden UnterstÃ¼tzungszone zwischen 23.500 und 23.600 Punkten beschÃ¤ftigen. Frei nach dem Sprichwort `Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht` wird es mit jedem Anlaufen dieser Region gefÃ¤hrlicher fÃ¼r den Dax. Ein kleiner negativer Impuls kÃ¶nnte dann schon ausreichen, um viele VerkaufsauftrÃ¤ge unterhalb dieser Zone schnell abzurÃ¤umen und den Ambitionen des Dax auf eine Jahresendrally endgÃ¼ltig einen Strich durch die Rechnung zu machen", sagte Romar.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1600 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8621 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.070 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,82 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 64,35 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

