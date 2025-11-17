Lifestyle

Merz trifft Macron und Starmer zum Abendessen in Berlin

  • dts - 17. November 2025, 17:32 Uhr
Bild vergrößern: Merz trifft Macron und Starmer zum Abendessen in Berlin
Emmanuel Macron und Keir Starmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstag den franzÃ¶sischen StaatsprÃ¤sidenten Emmanuel Macron und den Britischen Premier Keir Starmer in Berlin treffen.

Die Zusammenkunft im sogenannten "E3-Format" finde "im Rahmen eines Abendessens statt", sagte ein Regierungssprecher am Montagnachmittag. DarÃ¼ber hinaus sei der Termin nicht Ã¶ffentlich.

Vorher findet ein Gipfel zur "Digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t" statt - auf Einladung des deutschen und des franzÃ¶sischen Digitalministeriums. Auf dem Gipfel soll "ein starker Impuls fÃ¼r ein digital souverÃ¤nes Europa gegeben werden", wie es im Vorfeld hieÃŸ.

