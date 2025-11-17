Ein MÃ¼nchner Zahnarzt ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, von einem Patienten Schadenersatz fÃ¼r einen kaputten Behandlungsstuhl zu bekommen. Der Patient bewegte sich auf dem Stuhl, um es sich bequemer zu machen, wie das Amtsgericht der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Dabei war ein Knacken zu hÃ¶ren - der Mann durfte aber davon ausgehen, dass der Stuhl Ã¼bliche Bewegungen aushÃ¤lt.
Der Zahnarzt war der Meinung, dass sein Patient durch seine KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von etwa zwei Metern und ungeschickte Bewegungen den Stuhl fahrlÃ¤ssig beschÃ¤digt habe. Er forderte die Reparaturkosten von 1700 Euro von ihm. Weder der Patient noch dessen Haftpflichtversicherung wollten aber zahlen.
Nun hatte der Zahnarzt auch vor Gericht keinen Erfolg. Dieses entschied, dass der Patient nicht schuld sei. Nicht einmal der Zahnarzt selbst habe vor Gericht erklÃ¤ren kÃ¶nnen, wie das angebliche Fehlverhalten ausgesehen habe. Das schon im August gefÃ¤llte Urteil ist inzwischen rechtskrÃ¤ftig.
Lifestyle
Urteil in MÃ¼nchen: Patient muss nicht fÃ¼r kaputten Zahnarztstuhl zahlen
- AFP - 17. November 2025, 16:46 Uhr
Ein MÃ¼nchner Zahnarzt ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, von einem Patienten Schadenersatz fÃ¼r einen kaputten Behandlungsstuhl zu bekommen. Der Mann durfte davon ausgehen, dass der Stuhl Ã¼bliche Bewegungen aushÃ¤lt, befand das Amtsgericht.
Ein MÃ¼nchner Zahnarzt ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, von einem Patienten Schadenersatz fÃ¼r einen kaputten Behandlungsstuhl zu bekommen. Der Patient bewegte sich auf dem Stuhl, um es sich bequemer zu machen, wie das Amtsgericht der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Dabei war ein Knacken zu hÃ¶ren - der Mann durfte aber davon ausgehen, dass der Stuhl Ã¼bliche Bewegungen aushÃ¤lt.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz des massiven Gegenwinds der Jungen Union zum geplanten Rentenpaket von Union und SPD will CDU-Fraktionschef Jens Spahn eine Einigung bisMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstag den franzÃ¶sischen StaatsprÃ¤sidenten Emmanuel Macron und den Britischen Premier Keir StarmerMehr
Die als SÃ¤ngerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen international bekannt gewordenen Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind tot. Beide Frauen starben gemeinsam im AlterMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert in der Tarif- und Besoldungsrunde fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst der LÃ¤nder eine GehaltserhÃ¶hungMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Chinesische Unternehmen leiten ihre Exporte infolge des Handelskriegs mit den USA zunehmend auf den deutschen Markt um. Das zeigt eine Analyse desMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vordenkerin von Donald Trumps Energie- und Klimapolitik warnt die EuropÃ¤er davor, E-Autos und Technologie fÃ¼r erneuerbare Energien ausMehr