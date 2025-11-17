Urteil in MÃ¼nchen: Patient muss nicht fÃ¼r kaputten Zahnarztstuhl zahlen

ZahnÃ¤rztliche Instrumente

Ein MÃ¼nchner Zahnarzt ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, von einem Patienten Schadenersatz fÃ¼r einen kaputten Behandlungsstuhl zu bekommen. Der Patient bewegte sich auf dem Stuhl, um es sich bequemer zu machen, wie das Amtsgericht der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte. Dabei war ein Knacken zu hÃ¶ren - der Mann durfte aber davon ausgehen, dass der Stuhl Ã¼bliche Bewegungen aushÃ¤lt.



Der Zahnarzt war der Meinung, dass sein Patient durch seine KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von etwa zwei Metern und ungeschickte Bewegungen den Stuhl fahrlÃ¤ssig beschÃ¤digt habe. Er forderte die Reparaturkosten von 1700 Euro von ihm. Weder der Patient noch dessen Haftpflichtversicherung wollten aber zahlen.



Nun hatte der Zahnarzt auch vor Gericht keinen Erfolg. Dieses entschied, dass der Patient nicht schuld sei. Nicht einmal der Zahnarzt selbst habe vor Gericht erklÃ¤ren kÃ¶nnen, wie das angebliche Fehlverhalten ausgesehen habe. Das schon im August gefÃ¤llte Urteil ist inzwischen rechtskrÃ¤ftig.