Kessler-Zwillinge Alice und Ellen mit 89 Jahren gestorben

  • AFP - 17. November 2025, 17:34 Uhr
Die als SÃ¤ngerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen international bekannt gewordenen Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind tot. Beide Frauen starben gemeinsam im Alter von 89 Jahren, nach AFP-Informationen vom Montag durch Suizid. Ein Sprecher der MÃ¼nchner Polizei bestÃ¤tigte einen Polizeieinsatz in GrÃ¼nwald bei MÃ¼nchen, ohne nÃ¤here Details zu nennen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung Ã¼ber den Todesfall berichtet.

Die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Humanes Sterben (DGHS) bestÃ¤tigte dem "MÃ¼nchner Merkur" und der Zeitung "tz", dass es sich um einen assistierten Suizid gehandelt habe. "Die Kessler-Zwillinge haben sich schon seit langer Zeit mit dem assistierten Suizid befasst", sagte eine DGHS-Sprecherin am Montag den Zeitungen.Â 

Alice und Ellen Kessler waren dem Bericht zufolge seit lÃ¤ngerer Zeit Mitglieder im Verein gewesen und hÃ¤tten das Todesdatum 17. November selbst festgelegt. Ein Jurist und eine Ã„rztin hÃ¤tten VorgesprÃ¤che mit ihnen gefÃ¼hrt und seien am Montag ins Haus der Schwestern nach GrÃ¼nwald gekommen, um sie beim Sterben zu begleiten.

Alice und Ellen Kessler kamen am 20. August 1936 im sÃ¤chsischen Nerchau zur Welt. Noch vor dem Mauerbau verlieÃŸ ihre Familie die DDR in Richtung Westen, wo die im Ballett ausgebildeten Zwillinge 1952 am DÃ¼sseldorfer Revuetheater Palladium engagiert wurden. Mit gerade 18 Jahren bekamen sie ein Engagement am weltberÃ¼hmten Lido in Paris und machten fortan international Karriere.

In den Nachkriegsjahren gehÃ¶rten die Kesslers zu den ersten, die in seriÃ¶sen Shows viel Bein zeigten. Als ihr Vertrag in Paris 1960 endete, ging das "doppelte deutsche FrÃ¤uleinwunder" auf Welttournee. Die Kesslers tanzten in New York, Caracas, Monte Carlo, Barcelona, Buenos Aires oder Sydney, waren zu Gast in internationalen Fernsehshows und traten mehrfach in Kinofilmen auf. Eine letzte Hauptrolle spielten sie 2015 im Udo-JÃ¼rgens-Musical "Ich war noch niemals in New York" in Berlin.

Eine besondere PopularitÃ¤t genossen die Schwestern in Italien, wo sie 24 Jahre lang ab 1962 ihren Erstwohnsitz hatten. Als sich die beiden 1976 mit knapp 40 Jahren fÃ¼r die dortige Ausgabe des "Playboy" auszogen, war die Illustrierte binnen kÃ¼rzester Zeit landesweit ausverkauft. Seit 1986 lebten die Kesslers im MÃ¼nchner Nobelvorort GrÃ¼nwald gemeinsam in einem Doppelhaus. Erst vor wenigen Wochen, im Juli, zeichnete Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) die Schwestern in der MÃ¼nchner Residenz mit dem Bayerischen Verdienstorden aus.

