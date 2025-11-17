Krankenkasse: Jeder Vierte hat Angst vor Behandlung im Krankenhaus

Jeder Vierte in Deutschland hat einer Umfrage zufolge Angst vor einer Krankenhausbehandlung. Laut der am Montag in Hannover verÃ¶ffentlichten Zahlen der KaufmÃ¤nnischen Krankenkasse KKH fÃ¼rchten sich etwa 26 Prozent der 18- bis 70-JÃ¤hrigen bei einem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt vor der Behandlung. Frauen macht dies mit einem Anteil von 30 Prozent hÃ¤ufiger Sorgen als MÃ¤nnern mit 22 Prozent.
Die GrÃ¼nde fÃ¼r ihre Ã„ngste kÃ¶nnen die meisten Befragten demnach klar benennen. 58 Prozent der Besorgten gaben an, selbst schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. 41 Prozent hÃ¤tten hingegen etwas Schlechtes gehÃ¶rt.
Im Vergleich zu einer Umfrage aus dem Vorjahr sank der Anteil der Menschen mit Angst vor einer Krankenhausbehandlung aber leicht, wie es weiter hieÃŸ. 2024 hatten noch 34 Prozent der Befragten angegeben, besorgt zu sein.Â
"Ein Klinikaufenthalt ist fÃ¼r viele Menschen eine Ausnahmesituation, die schnell zu Verunsicherung fÃ¼hren kann", erklÃ¤rte KKH-Expertin Vijitha Sanjivkumar. Deshalb sei es wichtig, dass Ã„ngste ernst genommen wÃ¼rden sowie Patientinnen und Patienten sich mit ihren Fragen gut aufgehoben fÃ¼hlten.
Am meisten Sorgen bereitet eine mÃ¶gliche Infektion mit Krankenhauskeimen: 20 Prozent der 18- bis 70-JÃ¤hrigen Ã¤ngstigen sich deswegen. 16 Prozent fÃ¼rchten sich vor der Notwendigkeit einer weiteren Operation und zwÃ¶lf Prozent vor Komplikationen bei der Narkose. Vergleichsweise weniger Angst bereiten dagegen Gedanken an MedikamentenunvertrÃ¤glichkeiten und an vergessenes Operationsbesteck im KÃ¶rper - jeweils sieben Prozent.
"Die Sicherheits- und Hygienestandards in deutschen KrankenhÃ¤usern sind sehr hoch", erklÃ¤rte Sanjivkumar weiter. "Ziel ist es immer, Patientinnen und Patienten die optimale Versorgung zu bieten." Um vorhandene Zweifel abzubauen, rÃ¤t die KKH-Expertin den Betroffenen, sich vor einem Krankenhausaufenthalt ausfÃ¼hrlich zu informieren und offene Fragen mit dem Arzt oder der Ã„rztin zu besprechen.
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Auftrag der KKH bundesweit 1879 Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren. Die Umfrage ist nach eigenen Angaben reprÃ¤sentativ.
Lifestyle
Krankenkasse: Jeder Vierte hat Angst vor Behandlung im Krankenhaus
- AFP - 17. November 2025, 10:38 Uhr
Jeder Vierte in Deutschland hat einer Umfrage zufolge Angst vor einer Krankenhausbehandlung. Dies ergaben in Hannover verÃ¶ffentlichte Zahlen der KaufmÃ¤nnischen Krankenkasse KKH.
Jeder Vierte in Deutschland hat einer Umfrage zufolge Angst vor einer Krankenhausbehandlung. Laut der am Montag in Hannover verÃ¶ffentlichten Zahlen der KaufmÃ¤nnischen Krankenkasse KKH fÃ¼rchten sich etwa 26 Prozent der 18- bis 70-JÃ¤hrigen bei einem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt vor der Behandlung. Frauen macht dies mit einem Anteil von 30 Prozent hÃ¤ufiger Sorgen als MÃ¤nnern mit 22 Prozent.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das geplante Rentenpaket der Bundesregierung plÃ¤diert Bundesjugendministerin Karin Prien (CDU) dafÃ¼r, die Abstimmung im BundestagMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - 15,2 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind 2024 armutsgefÃ¤hrdet gewesen. Damit war gut jede siebte Person unter 18 JahrenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politiker von CDU und SPD haben Ã„uÃŸerungen von Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) zu einer perspektivischen RÃ¼ckkehr zuMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrÃ¼bt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom MÃ¼nchnerMehr
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas grÃ¶ÃŸtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf KonzernkreiseMehr
Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dassMehr