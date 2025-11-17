News

Bundesregierung hebt BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r RÃ¼stungsexporte nach Israel auf

  • dts - 17. November 2025, 10:10 Uhr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Bundesregierung hebt BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r RÃ¼stungsexporte nach Israel auf. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal spÃ¼rbar unter den hohen EinfuhrzÃ¶llen der USA gelitten. Die Wirtschaftsleistung der Eidgenossenschaft sank im Vergleich zum

    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    Unternehmen, die sich fÃ¼r den Einsatz der sogenannten CCS-Technologie zum Abscheiden und Einlagern von CO2 stark machen, sind bei der Klimakonferenz COP30 in Brasilien stark

    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Zu den SchnÃ¤ppchentagen Black Friday und Cyber Monday rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr mit einem UmsatzrÃ¼ckgang. Erwartet wÃ¼rden 5,8 Milliarden Euro,

    Schwarz Gruppe: KI-Rechenzentrum im Spreewald soll UnabhÃ¤ngigkeit sicherstellen
    Gewerkschaften beschlieÃŸen Forderungen fÃ¼r LÃ¤ndertarifrunde
    GrÃ¼ne kritisieren China-Reise von Bundesfinanzminister Klingbeil
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Selenskyj zu Besuch in Frankreich eingetroffen
    Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina zum Tode verurteilt
    Bundesregierung hebt Waffenstopp fÃ¼r Israel auf
    Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden
    Linke: Umgang der Bundesregierung mit Afghanistan-Schutzsuchenden "unverantwortlich"

    Top Meldungen

    GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrÃ¼bt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom MÃ¼nchner

    Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert
    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas grÃ¶ÃŸtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise

    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dass

