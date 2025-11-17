Lifestyle

GrÃ¼ne kritisieren China-Reise von Klingbeil

  17. November 2025
Lars Klingbeil am 13.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wegen seiner China-Reise kritisiert.

"Die Bundesregierung sendet ein vÃ¶llig widersprÃ¼chliches Signal nach Peking", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn der AuÃŸenminister seine Reise wegen fehlender ernsthafter GesprÃ¤chsangebote absagen muss, wÃ¤hrend der Finanzminister gleichzeitig wie geplant einreist, wirkt das auÃŸenpolitisch schlicht planlos. Eine Regierung kann international nur glaubwÃ¼rdig auftreten, wenn ihre Signale zusammenpassen."

Gerade angesichts von Chinas Rolle im russischen Angriffskrieg und neuer HandelsbeschrÃ¤nkungen "braucht Deutschland eine klare, abgestimmte China-Strategie", fÃ¼gte Brantner hinzu. Dabei seien wirtschaftliche Interessen eng verknÃ¼pft mit auÃŸenpolitischen und sicherheitspolitischen Zielen. "Nach der Moskau-Connection brauchen wir nicht noch eine Peking-Connection", sagte sie. Brantner forderte den Vizekanzler zudem auf, mit den chinesischen Verantwortlichen Ã¼ber Drohungen mit dem Stopp von Lieferungen von Chips oder seltener Erden zu sprechen. "Ich erwarte von Herrn Klingbeil, dass er in Peking auf einen fairen Wettbewerb pocht."

