Schneider verteidigt Fehlen konkreter Summe zum Tropenwald-Fonds

Belem (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat verteidigt, dass die Bundesregierung keine konkrete Summe ihrer Beteiligung am Tropenwald-Fonds TFFF nennt.



"Wir in Deutschland halten uns immer sehr exakt an die Bundeshaushaltsordnung und da brauchen wir auch die klare Gegenfinanzierung", sagte er am Sonntag den ARD-Tagesthemen. "Und die erarbeiten wir gerade. Es ist das politische Commitment der Bundesregierung, dass wir uns daran beteiligen werden und wir arbeiten mit Hochdruck daran."



"Der Fonds wird ja erst in ein, zwei Jahren starten. Von daher gibt es da auch keinen Zeitdruck. Entscheidend ist, dass wir zur internationalen Klimafinanzierung stehen und auch diese brasilianische PrÃ¤sidentschaft hier bei der COP zu einem Erfolg bringen. NÃ¤mlich weiter in der Welt zusammenzuarbeiten beim Klimaschutz, aber auch bei der Anpassung an die VerÃ¤nderung, die gerade die Menschen hier im Tropenwald auch spÃ¼ren."



Der SPD-Politiker widersprach der Kritik, dass Deutschland seiner Vorreiterrolle beim Klimaschutz nicht gerecht werde. "Der Eindruck ist falsch." Schneider verwies in diesem Zusammenhang auf die Einigung mit seinen europÃ¤ischen Amtskollegen zum EU-Klimaziel 2040, sowie die Treibhaus-NeutralitÃ¤t in Deutschland 2045. "Dieses Ziel gab es vorher nicht als Gesetz, jetzt ist es Gesetz." DafÃ¼r habe sich die Bundesregierung eingesetzt. Mit Blick auf die Ticketsteuer im Flugverkehr, die die Bundesregierung im Luftverkehr senken will, sagte Schneider, das seien EinzelmaÃŸnahmen. Es zÃ¤hle die Gesamtsumme des Klimaschutz-Paketes.

