Lifestyle

Schneider verteidigt Fehlen konkreter Summe zum Tropenwald-Fonds

  • dts - 16. November 2025, 21:38 Uhr
Bild vergrößern: Schneider verteidigt Fehlen konkreter Summe zum Tropenwald-Fonds
Brasilianischer Regenwald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Belem (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat verteidigt, dass die Bundesregierung keine konkrete Summe ihrer Beteiligung am Tropenwald-Fonds TFFF nennt.

"Wir in Deutschland halten uns immer sehr exakt an die Bundeshaushaltsordnung und da brauchen wir auch die klare Gegenfinanzierung", sagte er am Sonntag den ARD-Tagesthemen. "Und die erarbeiten wir gerade. Es ist das politische Commitment der Bundesregierung, dass wir uns daran beteiligen werden und wir arbeiten mit Hochdruck daran."

"Der Fonds wird ja erst in ein, zwei Jahren starten. Von daher gibt es da auch keinen Zeitdruck. Entscheidend ist, dass wir zur internationalen Klimafinanzierung stehen und auch diese brasilianische PrÃ¤sidentschaft hier bei der COP zu einem Erfolg bringen. NÃ¤mlich weiter in der Welt zusammenzuarbeiten beim Klimaschutz, aber auch bei der Anpassung an die VerÃ¤nderung, die gerade die Menschen hier im Tropenwald auch spÃ¼ren."

Der SPD-Politiker widersprach der Kritik, dass Deutschland seiner Vorreiterrolle beim Klimaschutz nicht gerecht werde. "Der Eindruck ist falsch." Schneider verwies in diesem Zusammenhang auf die Einigung mit seinen europÃ¤ischen Amtskollegen zum EU-Klimaziel 2040, sowie die Treibhaus-NeutralitÃ¤t in Deutschland 2045. "Dieses Ziel gab es vorher nicht als Gesetz, jetzt ist es Gesetz." DafÃ¼r habe sich die Bundesregierung eingesetzt. Mit Blick auf die Ticketsteuer im Flugverkehr, die die Bundesregierung im Luftverkehr senken will, sagte Schneider, das seien EinzelmaÃŸnahmen. Es zÃ¤hle die Gesamtsumme des Klimaschutz-Paketes.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kretschmer rÃ¤t von Minderheitsregierung im Bund ab
    Kretschmer rÃ¤t von Minderheitsregierung im Bund ab

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer warnt vor einer Minderheitsregierung auf Bundesebene. "FÃ¼r den Bund wÃ¼rde ich so ein Modell

    Mehr
    Schweitzer kritisiert Rentendebatte
    Schweitzer kritisiert Rentendebatte

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der rheinland-pfÃ¤lzische MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD) hat vor den Folgen des Streits in der Union um das Rentenpaket fÃ¼r das

    Mehr
    GrÃ¼ne kritisieren China-Reise von Klingbeil
    GrÃ¼ne kritisieren China-Reise von Klingbeil

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wegen seiner China-Reise kritisiert. "Die Bundesregierung sendet ein

    Mehr
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck
    Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck
    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion
    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote
    US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote

    Top Meldungen

    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS

    Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dass

    Mehr
    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab
    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren fÃ¼r kostengÃ¼nstige Energie-Gewinnung

    Mehr
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Industriestrompreis den Bund Ã¼ber drei insgesamt 3,1 Milliarden Euro kosten wird. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts