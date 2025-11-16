Belem (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat verteidigt, dass die Bundesregierung keine konkrete Summe ihrer Beteiligung am Tropenwald-Fonds TFFF nennt.
"Wir in Deutschland halten uns immer sehr exakt an die Bundeshaushaltsordnung und da brauchen wir auch die klare Gegenfinanzierung", sagte er am Sonntag den ARD-Tagesthemen. "Und die erarbeiten wir gerade. Es ist das politische Commitment der Bundesregierung, dass wir uns daran beteiligen werden und wir arbeiten mit Hochdruck daran."
"Der Fonds wird ja erst in ein, zwei Jahren starten. Von daher gibt es da auch keinen Zeitdruck. Entscheidend ist, dass wir zur internationalen Klimafinanzierung stehen und auch diese brasilianische PrÃ¤sidentschaft hier bei der COP zu einem Erfolg bringen. NÃ¤mlich weiter in der Welt zusammenzuarbeiten beim Klimaschutz, aber auch bei der Anpassung an die VerÃ¤nderung, die gerade die Menschen hier im Tropenwald auch spÃ¼ren."
Der SPD-Politiker widersprach der Kritik, dass Deutschland seiner Vorreiterrolle beim Klimaschutz nicht gerecht werde. "Der Eindruck ist falsch." Schneider verwies in diesem Zusammenhang auf die Einigung mit seinen europÃ¤ischen Amtskollegen zum EU-Klimaziel 2040, sowie die Treibhaus-NeutralitÃ¤t in Deutschland 2045. "Dieses Ziel gab es vorher nicht als Gesetz, jetzt ist es Gesetz." DafÃ¼r habe sich die Bundesregierung eingesetzt. Mit Blick auf die Ticketsteuer im Flugverkehr, die die Bundesregierung im Luftverkehr senken will, sagte Schneider, das seien EinzelmaÃŸnahmen. Es zÃ¤hle die Gesamtsumme des Klimaschutz-Paketes.
Lifestyle
Schneider verteidigt Fehlen konkreter Summe zum Tropenwald-Fonds
- dts - 16. November 2025, 21:38 Uhr
.
Belem (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat verteidigt, dass die Bundesregierung keine konkrete Summe ihrer Beteiligung am Tropenwald-Fonds TFFF nennt.
Weitere Meldungen
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer warnt vor einer Minderheitsregierung auf Bundesebene. "FÃ¼r den Bund wÃ¼rde ich so ein ModellMehr
Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der rheinland-pfÃ¤lzische MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD) hat vor den Folgen des Streits in der Union um das Rentenpaket fÃ¼r dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wegen seiner China-Reise kritisiert. "Die Bundesregierung sendet einMehr
Top Meldungen
Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dassMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren fÃ¼r kostengÃ¼nstige Energie-GewinnungMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Industriestrompreis den Bund Ã¼ber drei insgesamt 3,1 Milliarden Euro kosten wird. DasMehr