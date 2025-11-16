Lifestyle

SÃ¶der stÃ¤rkt Merz im Rentenstreit den RÃ¼cken

  • dts - 16. November 2025, 12:11 Uhr
Markus SÃ¶der und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Rust (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust in der Rentendebatte den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. "Ich falle Friedrich Merz definitiv und Jens Spahn nicht in den RÃ¼cken", sagte SÃ¶der am Sonntag. Der Kanzler mÃ¼sse auch eine Koalition zusammenhalten. Die SPD sei dabei nicht so stark, wie sie zuletzt aufgetreten sei.

Zugleich zeigte SÃ¶der VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den Parteinachwuchs. Die JU habe sich "die letzten Wochen sehr konstruktiv eingelassen", sagte er. Sie habe "gute Argumente" und man mÃ¼sse diese Argumente auch bedenken. Ein "reines SPD-Basta von der Seite" gehe auch einfach nicht.

Im Gegensatz zu Merz am Vortag erntete SÃ¶der fÃ¼r seine Rede vom Parteinachwuchs Standing Ovations.

