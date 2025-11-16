Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren - nun sollen Cloud-Seeding-FlÃ¼ge helfen, also das "Impfen" von Wolken. Ein entsprechender Flug sei am Samstag Ã¼ber dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Der Urmia ist der grÃ¶ÃŸte See Irans, wegen der anhaltenden DÃ¼rre ist er aber weitgehend ausgetrocknet und hat sich in eine riesige SalzwÃ¼ste verwandelt.
Beim Cloud Seeding werden gewÃ¶hnliches Salz oder eine Mischung aus verschiedenen Salzen von einem Flugzeug aus in Wolken versprÃ¼ht. Die Salzkristalle fÃ¶rdern die Kondensation und auf diese Weise die Entstehung von Regen. Die Technik wird bereits von dutzenden LÃ¤ndern genutzt, darunter die USA, China und Indien. Der Iran hatte im vergangenen Jahr verkÃ¼ndet, seine eigene "Wolkenimpfungs"-Methode entwickelt zu haben.
Der Iran erlebt laut Irna derzeit den "trockensten Herbst seit 50 Jahren". Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt. In der HÃ¤lfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.
In der vergangenen Woche hatte der iranische PrÃ¤sident Massud Peseschkian erklÃ¤rt, dass Teheran evakuiert werden mÃ¼sse, wenn es bis zum Jahresende nicht regnet. Nach Angaben der lokalen BehÃ¶rden gab es seit einem Jahrhundert noch nie so wenig Regen in der Hauptstadt wie in den vergangenen Monaten.Â
Lifestyle
Schlimmste DÃ¼rre seit 50 Jahren im Iran: Cloud Seeding soll helfen
- AFP - 16. November 2025, 09:38 Uhr
Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren - nun sollen Cloud-Seeding-FlÃ¼ge helfen, also das 'Impfen' von Wolken. Ein entsprechender Flug sei Ã¼ber dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete Irna.
Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren - nun sollen Cloud-Seeding-FlÃ¼ge helfen, also das "Impfen" von Wolken. Ein entsprechender Flug sei am Samstag Ã¼ber dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Der Urmia ist der grÃ¶ÃŸte See Irans, wegen der anhaltenden DÃ¼rre ist er aber weitgehend ausgetrocknet und hat sich in eine riesige SalzwÃ¼ste verwandelt.
Weitere Meldungen
Rust (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust in der Rentendebatte den RÃ¼ckenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem Aus der Ampelkoalition nicht mehr mit Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Unions-internen Streit Ã¼ber die Rente Ã¤uÃŸert der Vorsitzende der Senioren Union, Hubert HÃ¼ppe (CDU), VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die EinwÃ¤nde desMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat an Arbeitgeber in Deutschland appelliert, Wohnraum fÃ¼r ihre Auszubildenden zu schaffen. "Das wÃ¼rdeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist am Sonntag in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar gereist, um dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Koalition droht Streit Ã¼ber eine neue Abgabe fÃ¼r Luxusflugreisen. Ginge es nach der SPD, kÃ¶nnten Passagiere in der Business- und FirstMehr