Schlimmste DÃ¼rre seit 50 Jahren im Iran: Cloud Seeding soll helfen

  • AFP - 16. November 2025, 09:38 Uhr
Bild vergrößern: Schlimmste DÃ¼rre seit 50 Jahren im Iran: Cloud Seeding soll helfen
Kaum noch Wasser im Iran
Bild: AFP

Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren - nun sollen Cloud-Seeding-FlÃ¼ge helfen, also das 'Impfen' von Wolken. Ein entsprechender Flug sei Ã¼ber dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete Irna.

Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren - nun sollen Cloud-Seeding-FlÃ¼ge helfen, also das "Impfen" von Wolken. Ein entsprechender Flug sei am Samstag Ã¼ber dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Der Urmia ist der grÃ¶ÃŸte See Irans, wegen der anhaltenden DÃ¼rre ist er aber weitgehend ausgetrocknet und hat sich in eine riesige SalzwÃ¼ste verwandelt.

Beim Cloud Seeding werden gewÃ¶hnliches Salz oder eine Mischung aus verschiedenen Salzen von einem Flugzeug aus in Wolken versprÃ¼ht. Die Salzkristalle fÃ¶rdern die Kondensation und auf diese Weise die Entstehung von Regen. Die Technik wird bereits von dutzenden LÃ¤ndern genutzt, darunter die USA, China und Indien. Der Iran hatte im vergangenen Jahr verkÃ¼ndet, seine eigene "Wolkenimpfungs"-Methode entwickelt zu haben.

Der Iran erlebt laut Irna derzeit den "trockensten Herbst seit 50 Jahren". Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt. In der HÃ¤lfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.

In der vergangenen Woche hatte der iranische PrÃ¤sident Massud Peseschkian erklÃ¤rt, dass Teheran evakuiert werden mÃ¼sse, wenn es bis zum Jahresende nicht regnet. Nach Angaben der lokalen BehÃ¶rden gab es seit einem Jahrhundert noch nie so wenig Regen in der Hauptstadt wie in den vergangenen Monaten.Â 

