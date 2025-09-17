Bundesregierung nimmt UN-Bericht zu Gaza "sehr ernst"

Protest gegen Israel-Vorgehen im Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat besorgt auf einen UN-Bericht reagiert, wonach die israelische Armee in Gaza einen "Genozid" begeht.



"Die Bundesregierung hat den Bericht der Commission of Inquiry zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amts am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Man respektiere das Mandat der Kommission, eigene Analyse der Lage in den palÃ¤stinensischen Gebieten zu erstellen, und nehme das auch "sehr ernst".



"Die Analysen der Kommission stehen fÃ¼r sich", so der Sprecher. Die Bundesregierung kÃ¶nne, wie das bei allen solchen Berichten der Fall sei, nicht alle Feststellungen und Schlussfolgerungen der Kommission im Einzelnen Ã¼berprÃ¼fen. "VÃ¶llig klar ist allerdings, dass die im Bericht beschriebenen VorfÃ¤lle auÃŸerordentlich besorgniserregend sind." In bewaffneten Konflikten seien alle Parteien an das humanitÃ¤re VÃ¶lkerrecht gebunden.



Die unabhÃ¤ngige Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats war am Vortag zu dem Schluss gekommen, dass vier der fÃ¼nf in der UN-Konvention Ã¼ber die VerhÃ¼tung und Bestrafung des VÃ¶lkermordes von 1948 erwÃ¤hnten TatbestÃ¤nde in Gaza erfÃ¼llt seien.

