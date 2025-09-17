SpezialkrÃ¤fte der Bundespolizei haben in Frankfurt am Main einen untergetauchten mutmaÃŸlichen Schleuser festgenommen. Der 29-JÃ¤hrige soll unter anderem fÃ¼r einen tÃ¶dlichen Vorfall an der polnisch-belarussischen Grenze im Jahr 2021 mitverantwortlich sein, wie die Staatsanwaltschaft in Kiel und die Bundespolizei in Rostock mitteilten. Dabei starb ein syrischer FlÃ¼chtling, als ein Schlauchboot auf dem Grenzfluss Bug kenterte. Der VerdÃ¤chtige wurde mehrere Monate lang gesucht.
Gegen den syrischen StaatsbÃ¼rger wird demnach bereits seit 2021 ermittelt, es geht um neun mutmaÃŸliche Schleusungen. Gemeinsam mit weiteren TÃ¤tern soll der Mann FlÃ¼chtlingen aus Ã–sterreich, Belarus und Polen bei der illegalen Einreise geholfen haben. Wegen der tÃ¶dlichen Zwischenfalls aus 2021 wird gegen ihn unter anderem wegen einer Schleusung mit Todesfolge ermittelt.
Der Mann wohnte in Kiel, tauchte aber unter. Ein Ende 2024 ausgestellter Haftbefehl konnte deshalb nicht vollstreckt werden. AnschlieÃŸend lief eine internationale Fahndung. Nach mehrmonatigen Ermittlungen gelang es dann Zielfahndern der Bundespolizei, ihn in Frankfurt am Main zu lokalisieren. Nach BehÃ¶rdenangaben wurde er festgenommen und kam in Untersuchungshaft.
TÃ¶dliche Flucht nach Polen: Untergetauchter Schleuser in Frankfurt am Main gefasst
- AFP - 17. September 2025, 12:19 Uhr
