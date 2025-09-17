In Sri Lanka dÃ¼rfen Piranhas und drei andere Raubfisch-Arten kÃ¼nftig nicht mehr als Zierfische gehalten werden. Wie Fischereiminister Ramalingam Chandrasekar am Mittwoch mitteilte, soll mit dem Verbot verhindert werden, dass die importierten Raubfische von Aquarienbesitzern ausgesetzt werden und sich dann in FlÃ¼ssen und Seen so stark vermehren, dass sie einheimische Arten und das Ã¶kologische Gleichgewicht der GewÃ¤sser des Inselstaats bedrohen.
"Wir wollen unsere BinnengewÃ¤sser vor invasiven Arten schÃ¼tzen", erklÃ¤rte der Minister. Die importierten Raubfische gefÃ¤hrden demnach auch die Lebensgrundlage srilankischer Fischer. Darum sei der Import, Verkauf und Transport von Piranhas, GroÃŸen Schlangenkopffischen, Messerfischen und Alligatorhechten ab Samstag verboten. Auqarienbesitzer, die diese vier Arten halten, sind verpflichtet, sich bei den BehÃ¶rden zu melden und die Fische an staatliche Aquarien abzugeben.
Schlangenkopffische, die eine LÃ¤nge von mehr als einem Meter erreichen kÃ¶nnen, hatten sich zuletzt vor allem in einem See im Nordwesten Sri Lankas massiv vermehrt. Die BehÃ¶rden gehen davon aus, dass sie im Deduru-Oya-Stausee ausgesetzt wurden. Neben dem Verbot sollen auch Angler die invasive Art bekÃ¤mpfen: Das Fischereiministerium hat einen Wettbewerb fÃ¼r den Fang von Schlangenkopffischen organisiert.
Brennpunkte
Invasive Arten: Sri Lanka verbietet Haltung von Piranhas und anderen Raubfischen
- AFP - 17. September 2025, 12:15 Uhr
