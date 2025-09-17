Analyse: Berufe mit FachkrÃ¤ftemangel weniger durchlÃ¤ssig fÃ¼r Quereinstiege

Pfleger mit Patientin

Ein Wechsel der Stelle fÃ¼hrt hÃ¤ufig in eine neue Berufsgruppe - aber nicht unbedingt dorthin, wo FachkrÃ¤fte fehlen. Laut einer Auswertung des Jobportals Indeed wechselt jeden Monat im Schnitt fast einer von fÃ¼nfzig BerufstÃ¤tigen in Deutschland den Job, wobei mehr als die HÃ¤lfte davon (58 Prozent) in eine neue Berufsgruppe geht. Gerade in vielen Berufen mit FachkrÃ¤ftemangel, wie etwa der Pflege, gebe es jedoch "vergleichsweise wenig Quereinstiege", erklÃ¤rte Indeed am Mittwoch.



FÃ¼r die Analyse wertete das Jobportal mehr als eine Million anonymisierte LebenslÃ¤ufe von Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland aus. Erfasst wurden auch interne Wechsel, etwa durch BefÃ¶rderung. Dabei zeigte sich, dass beispielsweise im Personalwesen die monatliche Wechselrate bei 2,9 Prozent liegt - und damit deutlich Ã¼ber dem Gesamtdurchschnitt von 1,9 Prozent.Â



DemgegenÃ¼ber stehen laut Indeed "stark spezialisierte oder regulierte Berufsgruppen im technischen oder medizinischen Bereich". So liege die monatliche Jobwechselrate in der Medizintechnik und Zahnmedizin bei jeweils nur 1,2 Prozent.



Zugleich zeigen sich auch beim Quereinstieg in neue Berufsgruppen Unterschiede: Dem Jobportal zufolge ist der Anteil der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in medizinischen Bereichen "besonders niedrig" und liegt in der Zahnmedizin bei lediglich 18,6 Prozent, gefolgt von der Pflege (21,5 Prozent) und den Bereichen Pharmazie und Kinderbetreuung (jeweils 23,7 Prozent).



Anders sieht es demnach in der Logistik aus: Hier kommen 54,5 Prozent aus einer anderen Berufsgruppe. Aber auch im Management (52 Prozent) und Projektmanagement (50,2 Prozent) liegt der Anteil der Quereinsteiger hoch. Dort erfolgen Jobeintritte hÃ¤ufig im Zuge eines beruflichen Aufstiegs.



"Ob ein Berufsfeld eine hohe JobmobilitÃ¤t aufweist und offen fÃ¼r Quereinstiege ist oder nicht, ist zunÃ¤chst weder pauschal gut noch schlecht", erklÃ¤rte Indeed-Ã–konomin Virginia Sondergeld. "Hohe DurchlÃ¤ssigkeit kann dazu beitragen, dass Menschen dort arbeiten, wo ihre Interessen und FÃ¤higkeiten am besten zum Einsatz kommen, und so die gesamtwirtschaftliche ArbeitsproduktivitÃ¤t steigern", fÃ¼hrte sie weiter aus. Dies sei "besonders relevant in der aktuellen Debatte darÃ¼ber, ob in Deutschland zu wenig gearbeitet wird".



Zugleich wies Sondergeld darauf hin, dass hohe Qualifikationsanforderungen in regulierten Bereichen wie der Medizin und der Pflege den Zweck hÃ¤tten, die VersorgungsqualitÃ¤t zu sichern. "Doch das gelingt nur, solange ausreichend FachkrÃ¤fte verfÃ¼gbar sind",Â fÃ¼gte sie hinzu. In der Pflege wÃ¼rden sich allerdings in den nÃ¤chsten Jahren durch den demografischen Wandel die schon jetzt bestehenden PersonalengpÃ¤sse noch verstÃ¤rken. "Umschulungen sowie Anerkennungs- und Qualifizierungsverfahren sollten deshalb, wo mÃ¶glich, vereinfacht und beschleunigt werden, um dem FachkrÃ¤ftemangel gezielt zu begegnen", forderte sie.