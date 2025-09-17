Todesfall in Nordrhein-Westfalen: ElfjÃ¤hrige starb nach Einatmen von Deospray

Blaulicht an Rettungswagen

Ein halbes Jahr nach dem Tod einer ElfjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen steht fest, dass das MÃ¤dchen durch das Einatmen von Deospray starb. Wie die Polizei in Ennepetal am Mittwoch mitteilte, liegen nach toxikologischen Untersuchungen eindeutige Hinweise dafÃ¼r vor. Ob die ElfjÃ¤hrige aus Hattingen das Deospray infolge einer in sozialen Netzwerken verbreiteten sogenannten Deochallenge einatmete, blieb ungeklÃ¤rt.



Kurz nach Bekanntwerden des Falls gab es demnach zahlreiche Spekulationen Ã¼ber den Tod des MÃ¤dchens. Besonders mutprobenartige Challenges gerieten damals in den Fokus.Â Bei der im Onlinedienst Tiktok verbreiteten sogenannten Deochallenge geht es darum, Deospray einzuatmen. Es handelt sich um eine Art Mutprobe.



Nach Angaben des Bundesinstituts fÃ¼r Risikobewertung kann das Einatmen von Deospray unmittelbar zu Bewusstseinsverlust, Herzversagen und AtemlÃ¤hmung fÃ¼hren. Das Institut warnte davor, lebensbedrohliche Mutproben dieser Art nachzuahmen.