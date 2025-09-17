Politik

Linnemann sieht in Aktivrente Mittel gegen FachkrÃ¤ftemangel - GrÃ¼ne skeptisch

  • AFP - 17. September 2025, 11:54 Uhr
Bild vergrößern: Linnemann sieht in Aktivrente Mittel gegen FachkrÃ¤ftemangel - GrÃ¼ne skeptisch
Rentner in Berlin
Bild: AFP

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sieht in der von der Regierung geplanten Aktivrente ein Mittel, um dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte sich dazu skeptisch.

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sieht in der von der Regierung geplanten Aktivrente ein Mittel, um dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Diese setze "wichtige Anreize, dass Menschen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, ihren Erfahrungsschatz, ihr Wissen und ihre Leistungsbereitschaft weiter einsetzen", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte sich dazu skeptisch.

Die Bundesregierung plant, kÃ¼nftig bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei zu stellen, wenn jemand nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter arbeitet und Geld hinzuverdient. "Wir kÃ¶nnen damit einen Beitrag zur BekÃ¤mpfung des FachkrÃ¤ftemangels leisten", sagte dazu Linnemann. Zugleich sei die Aktivrente "ein wichtiger Baustein", um Leistung stÃ¤rker zu honorieren.

HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte hingegen Zweifel, ob sich durch die Aktivrente der FachkrÃ¤ftemangel wirksam bekÃ¤mpfen lasse. "Ich glaube, durch eine einzelne MaÃŸnahme kriegen wir das nicht hin", sagte sie in der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv. Allerdings sei es richtig, sich darÃ¼ber Gedanken zu machen, wie "Menschen ab 60, die gerne lÃ¤nger arbeiten wollen, auch lÃ¤nger arbeiten" kÃ¶nnten, sagte HaÃŸelmann weiter. Dazu gehÃ¶re aber auch beispielsweise mehr GesundheitsprÃ¤vention.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankreichs Premier Lecornu berÃ¤t mit Blick auf SparmaÃŸnahmen mit Sozialisten
    Frankreichs Premier Lecornu berÃ¤t mit Blick auf SparmaÃŸnahmen mit Sozialisten

    Der neue franzÃ¶sische Premierminister SÃ©bastien Lecornu ist auf seiner Suche nach einem Haushaltskompromiss am Mittwoch mit Vertretern der Sozialistischen Partei (PS)

    Mehr
    Linke wirft Merz-Regierung
    Linke wirft Merz-Regierung "zynische" Politik und "Armenhass" vor

    Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat der schwarz-roten Bundesregierung vorgeworfen, Politik auf Kosten der SchwÃ¤chsten in der Gesellschaft zu machen. Der von Kanzler

    Mehr
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an

    SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich klar zu notwendigen Reformen bekannt, dabei aber soziale Gerechtigkeit angemahnt. "Wir stehen zu einem Sozialstaat, der dem Einzelnen

    Mehr
    Videoproduktion und Ãœbersetzungen: Youtube fÃ¼hrt neue KI-Tools ein
    Videoproduktion und Ãœbersetzungen: Youtube fÃ¼hrt neue KI-Tools ein
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Bundesregierung nimmt UN-Bericht zu Gaza
    Bundesregierung nimmt UN-Bericht zu Gaza "sehr ernst"
    TÃ¶dliche Flucht nach Polen: Untergetauchter Schleuser in Frankfurt am Main gefasst
    TÃ¶dliche Flucht nach Polen: Untergetauchter Schleuser in Frankfurt am Main gefasst
    Invasive Arten: Sri Lanka verbietet Haltung von Piranhas und anderen Raubfischen
    Invasive Arten: Sri Lanka verbietet Haltung von Piranhas und anderen Raubfischen
    Analyse: Berufe mit FachkrÃ¤ftemangel weniger durchlÃ¤ssig fÃ¼r Quereinstiege
    Analyse: Berufe mit FachkrÃ¤ftemangel weniger durchlÃ¤ssig fÃ¼r Quereinstiege
    Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
    Robert-Koch-Institut prognostiziert Anstieg von Diabeteserkrankungen
    Todesfall in Nordrhein-Westfalen: ElfjÃ¤hrige starb nach Einatmen von Deospray
    Todesfall in Nordrhein-Westfalen: ElfjÃ¤hrige starb nach Einatmen von Deospray

    Top Meldungen

    Wirtschaftsweiser warnt vor Steuerfreiheit von Ãœberstunden
    Wirtschaftsweiser warnt vor Steuerfreiheit von Ãœberstunden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Aktivrente und die Steuerfreiheit von Ãœberstunden sind nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsweisen nicht der richtige Weg, um die Zahl der

    Mehr
    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts