CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sieht in der von der Regierung geplanten Aktivrente ein Mittel, um dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Diese setze "wichtige Anreize, dass Menschen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, ihren Erfahrungsschatz, ihr Wissen und ihre Leistungsbereitschaft weiter einsetzen", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte sich dazu skeptisch.
Die Bundesregierung plant, kÃ¼nftig bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei zu stellen, wenn jemand nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter arbeitet und Geld hinzuverdient. "Wir kÃ¶nnen damit einen Beitrag zur BekÃ¤mpfung des FachkrÃ¤ftemangels leisten", sagte dazu Linnemann. Zugleich sei die Aktivrente "ein wichtiger Baustein", um Leistung stÃ¤rker zu honorieren.
HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte hingegen Zweifel, ob sich durch die Aktivrente der FachkrÃ¤ftemangel wirksam bekÃ¤mpfen lasse. "Ich glaube, durch eine einzelne MaÃŸnahme kriegen wir das nicht hin", sagte sie in der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv. Allerdings sei es richtig, sich darÃ¼ber Gedanken zu machen, wie "Menschen ab 60, die gerne lÃ¤nger arbeiten wollen, auch lÃ¤nger arbeiten" kÃ¶nnten, sagte HaÃŸelmann weiter. Dazu gehÃ¶re aber auch beispielsweise mehr GesundheitsprÃ¤vention.
Politik
Linnemann sieht in Aktivrente Mittel gegen FachkrÃ¤ftemangel - GrÃ¼ne skeptisch
- AFP - 17. September 2025, 11:54 Uhr
CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sieht in der von der Regierung geplanten Aktivrente ein Mittel, um dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte sich dazu skeptisch.
CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sieht in der von der Regierung geplanten Aktivrente ein Mittel, um dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Diese setze "wichtige Anreize, dass Menschen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, ihren Erfahrungsschatz, ihr Wissen und ihre Leistungsbereitschaft weiter einsetzen", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann Ã¤uÃŸerte sich dazu skeptisch.
Weitere Meldungen
Der neue franzÃ¶sische Premierminister SÃ©bastien Lecornu ist auf seiner Suche nach einem Haushaltskompromiss am Mittwoch mit Vertretern der Sozialistischen Partei (PS)Mehr
Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat der schwarz-roten Bundesregierung vorgeworfen, Politik auf Kosten der SchwÃ¤chsten in der Gesellschaft zu machen. Der von KanzlerMehr
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich klar zu notwendigen Reformen bekannt, dabei aber soziale Gerechtigkeit angemahnt. "Wir stehen zu einem Sozialstaat, der dem EinzelnenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Aktivrente und die Steuerfreiheit von Ãœberstunden sind nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsweisen nicht der richtige Weg, um die Zahl derMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am MittwochMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1Mehr