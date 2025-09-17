GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor

GrÃ¼ne Fraktionschefin DrÃ¶ge

In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 haben die GrÃ¼nen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen. Statt mit dem 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz "einen Moment des Aufbruchs" zu schaffen, sorge die schwarz-rote Koalition fÃ¼r "EnttÃ¤uschung", sagte die Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge am Mittwoch im Bundestag.Â



Sie warf Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor, "mit intransparenten Buchungstricks so viel Geld aus dem SondervermÃ¶gen eben nicht zu investieren, sondern im Haushalt zu versenken". Dies sei angesichts deutlich steigender Werte fÃ¼r die AfD "das falsche Signal zur falschen Zeit". NÃ¶tig sei "eine Politik, die Vertrauen schafft".



Stattdessen mache die schwarz-rote Koalition "Politik fÃ¼r die Falschen". Sie entlaste vor allem auch VermÃ¶gende, wÃ¤hrend die Union "Ablenkungsdebatten" Ã¼ber das BÃ¼rgergeld fÃ¼hre, sagte DrÃ¶ge. "Die Mehrheit muss den GÃ¼rtel enger schnallen und einige wenige, die kriegen noch Geld obendrauf." Die Mitte der Gesellschaft mÃ¼sse hingegen weiter mit explodierenden Mietpreisen und Lebensmittelpreisen sowie steigenden SozialversicherungsbeitrÃ¤gen zu kÃ¤mpfen.