In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 haben die GrÃ¼nen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen. Statt mit dem 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz "einen Moment des Aufbruchs" zu schaffen, sorge die schwarz-rote Koalition fÃ¼r "EnttÃ¤uschung", sagte die Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge am Mittwoch im Bundestag.Â
Sie warf Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor, "mit intransparenten Buchungstricks so viel Geld aus dem SondervermÃ¶gen eben nicht zu investieren, sondern im Haushalt zu versenken". Dies sei angesichts deutlich steigender Werte fÃ¼r die AfD "das falsche Signal zur falschen Zeit". NÃ¶tig sei "eine Politik, die Vertrauen schafft".
Stattdessen mache die schwarz-rote Koalition "Politik fÃ¼r die Falschen". Sie entlaste vor allem auch VermÃ¶gende, wÃ¤hrend die Union "Ablenkungsdebatten" Ã¼ber das BÃ¼rgergeld fÃ¼hre, sagte DrÃ¶ge. "Die Mehrheit muss den GÃ¼rtel enger schnallen und einige wenige, die kriegen noch Geld obendrauf." Die Mitte der Gesellschaft mÃ¼sse hingegen weiter mit explodierenden Mietpreisen und Lebensmittelpreisen sowie steigenden SozialversicherungsbeitrÃ¤gen zu kÃ¤mpfen.
Politik
GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor
- AFP - 17. September 2025, 10:42 Uhr
In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 haben die GrÃ¼nen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen. Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge kritisierte dabei 'intransparente Buchungstricks'.
In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 haben die GrÃ¼nen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen. Statt mit dem 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz "einen Moment des Aufbruchs" zu schaffen, sorge die schwarz-rote Koalition fÃ¼r "EnttÃ¤uschung", sagte die Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge am Mittwoch im Bundestag.Â
Weitere Meldungen
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich klar zu notwendigen Reformen bekannt, dabei aber soziale Gerechtigkeit angemahnt. "Wir stehen zu einem Sozialstaat, der dem EinzelnenMehr
Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat den Appell von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier zu einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Es ist gut, dassMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die BundesbÃ¼rgerinnen und -bÃ¼rger auf tiefgreifende VerÃ¤nderungen eingestellt. "Unser Land steht in diesem Herbst vor wichtigenMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am MittwochMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in dieMehr