Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande

  • AFP - 17. September 2025, 10:25 Uhr
Bild vergrößern: Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande
Polizeibeamte bei Einsatz
Bild: AFP

Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist ein Schlag gegen ein professionelles Betrugs- und GeldwÃ¤schenetzwerk gelungen. Wie die Polizei in Essen mitteilte, wurde ein 28-jÃ¤hriger HauptverdÃ¤chtiger mit einem Haftbefehl festgenommen.

Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist ein Schlag gegen ein professionelles Betrugs- und GeldwÃ¤schenetzwerk gelungen. Wie die Polizei in Essen am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag ein 28-jÃ¤hriger HauptverdÃ¤chtiger mit einem Haftbefehl festgenommen. Die Ermittlungen laufen demnach wegen mehrerer Betrugsstraftaten mit einem Gesamtschaden von mindestens einer Million Euro.Â Dabei geht es unter anderem um FÃ¤lle von sogenanntem Liebesbetrug.

Die Gruppierung um den 28-jÃ¤hrigen HauptverdÃ¤chtigen soll dabei Bankkonten fÃ¼r andere Kriminelle bereitgestellt haben, um Gelder aus den Betrugsstraftaten zu verschleiern. Die Konten sollen mit gefÃ¤lschten oder gestohlenen Ausweisen erÃ¶ffnet worden sein.

Bei den Betrugsstraftaten handelt es sich demnach unter anderem um die sogenannte Lovescammingmasche, bei der den Opfern eine Art Liebesbeziehung vorgegaukelt wird, um an ihr Geld zu kommen.Â Auch sei eine Masche namens CEO-Fraud genutzt worden, bei der sich BetrÃ¼ger gegenÃ¼ber Unternehmen und Firmen als FÃ¼hrungskraft ausgeben und Mitarbeiter zur Ãœberweisung von GeldbetrÃ¤gen auffordern.

Das erbeutete Geld soll dann Ã¼ber die Konten verschleiert oder in bar abgehoben worden sein. Die Taten trugen sich demnach zwischen Dezember 2022 und November 2024 zu.

Neben dem aus dem zentralafrikanischen Kamerun stammenden HauptverdÃ¤chtigen wurde am Dienstag in MÃ¼lheim eine 27-jÃ¤hrige Frau aus dem westafrikanischen Sierra Leone vorlÃ¤ufig festgenommen. Gegen einen 26- und einen 36-jÃ¤hrigen Kameruner richteten sich Durchsuchungen in Bochum und im hessischen Offenbach. Beide MÃ¤nner wurden nach den MaÃŸnahmen entlassen.

Die Polizei beschlagnahmte Beweismittel, mehrere tausend Euro Bargeld und ein Auto. Die Ermittlungen zu HintergrÃ¼nden und weiteren Beteiligten dauerten an.

