Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat den Appell von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier zu einer grundlegenden Reform des Sozialstaates begrÃ¼ÃŸt. "Es ist gut, dass der BundesprÃ¤sident fÃ¼r Reformen in unserem Land wirbt, denn die Reformen, die wir anstoÃŸen, brauchen breiten RÃ¼ckhalt", sagte Klingbeil dem "Tagesspiegel" vom Mittwoch. Damit Deutschland ein starkes und gerechtes Land bleibe mÃ¼sse "es VerÃ¤nderungen geben", sagte Klingbeil.
Steinmeier hatte am Dienstag in einer Grundsatzrede beim 83. Deutschen FÃ¼rsorgetag in Erfurt eine Reformen des Sozialstaats angemahnt. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", sagte Steinmeier. "Wir brauchen jetzt mutige Politik, die um ihre Verantwortung weiÃŸ." Steinmeier betonte, "das Vertrauen in Gerechtigkeit und Fairness" mÃ¼sse wiederhergestellt werden.
Finanzminister Klingbeil sagte dazu, die Koalition berate nun mit Expertinnen und Experten Ã¼ber die besten LÃ¶sungen bei einer Sozialstaatsreform. "Wir werden unsere VorschlÃ¤ge machen", kÃ¼ndigte Klingbeil an. "Und wir werden diese so zusammenfÃ¼hren, dass wir eine breite Mehrheit der politischen Mitte dafÃ¼r finden. Das ist die Chance, aber auch die Verantwortung dieser Koalition." Im Mittelpunkt werde aber stehen, "mehr Menschen in Arbeit zu bringen".
Bundessozialministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hatte im August eine Kommission eingesetzt, die bis Jahresende VorschlÃ¤ge zur Modernisierung und EntbÃ¼rokratisierung des Sozialstaats erarbeiten soll. Mit den konkreten Reformen einzelner Sozialsysteme in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Rente sollen sich separate Kommissionen befassen.
Politik
Klingbeil begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
- AFP - 17. September 2025, 10:21 Uhr
