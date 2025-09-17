Brennpunkte

Post beklagt zunehmende Aggressionen gegen Zusteller

  • dts - 17. September 2025, 10:03 Uhr
Bild vergrößern: Post beklagt zunehmende Aggressionen gegen Zusteller
DHL-Paketfahrer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r das deutsche Brief- und PaketgeschÃ¤ft verantwortliche DHL-VorstÃ¤ndin, Nikola Hagleitner, beklagt zunehmende Aggressionen gegen Postzusteller. "WÃ¤hrend Corona waren unsere Zusteller noch die Helden des Alltags. Jetzt werden sie hÃ¤ufig angepÃ¶belt", sagte Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Vor allem beim Parken wÃ¼rde es Konflikte geben. Auch gebe es "vermehrt" Handgreiflichkeiten gegen Zusteller, wenn auch nicht hÃ¤ufig. "Wir gehen dem nach und erstatten Anzeige, wenn unsere Zusteller angegangen werden", so Hagleitner. Die Post schule ihre Mitarbeiter mit Deeskalationstrainings, im Konfliktfall habe zudem die eigene Unversehrtheit immer Vorrang. Die Ã¼berwiegende Mehrheit der BÃ¼rger schÃ¤tze zudem die Arbeit der Zusteller, so Hagleitner.

Mit Blick auf eine jÃ¼ngste Auseinandersetzung in Herne, die bundesweite Aufmerksamkeit erzeugt hatte, verteidigte sie die Entlassung des DHL-Zustellers, der auf ein Paar eingeschlagen hatte, nachdem er zuvor beleidigt worden war. "NatÃ¼rlich berÃ¼hrt es mich, dass der Zusteller vorher provoziert worden ist. Das ist fÃ¼rchterlich. Aber wir werden Gewalt nie akzeptieren. Da ist eine tiefrote Linie gerissen worden", sagte Hagleitner.

Der betroffene Zusteller hÃ¤tte bei seiner Einstellung ein sauberes FÃ¼hrungszeugnis vorweisen kÃ¶nnen. "Wir verlangen generell FÃ¼hrungszeugnisse, bevor wir Zusteller einstellen", so die DHL-VorstÃ¤ndin. GrundsÃ¤tzlich finde man auch genug qualifiziertes Personal, auch wenn man den demografischen Wandel spÃ¼re und es vor allem in den GroÃŸstÃ¤dten schwieriger werde, sagte Hagleitner.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande
    Millionenschaden: Polizei in Nordrhein-Westfalen gelingt Schlag gegen BetrÃ¼gerbande

    Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist ein Schlag gegen ein professionelles Betrugs- und GeldwÃ¤schenetzwerk gelungen. Wie die Polizei in Essen am Mittwoch mitteilte, wurde am

    Mehr
    Kein neuer Prozess fÃ¼r wegen Mordes verurteilte Menendez-BrÃ¼der in den USA
    Kein neuer Prozess fÃ¼r wegen Mordes verurteilte Menendez-BrÃ¼der in den USA

    Die vor mehr als 30 Jahren in den USA wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten BrÃ¼der Lyle und Erik Menendez bekommen keinen neuen Prozess. Der zustÃ¤ndige Richter William C.

    Mehr
    Israel Ã¶ffnet vorÃ¼bergehend neue Fluchtroute fÃ¼r Bewohner der Stadt Gaza
    Israel Ã¶ffnet vorÃ¼bergehend neue Fluchtroute fÃ¼r Bewohner der Stadt Gaza

    Die israelische Armee hat angesichts ihrer GroÃŸoffensive die Ã–ffnung einer neuen, zeitlich begrenzten Evakuierungsroute fÃ¼r Bewohner der Stadt Gaza angekÃ¼ndigt. Ab

    Mehr
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an
    Miersch mahnt bei Reformen soziale Gerechtigkeit an
    GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor
    GrÃ¼ne werfen Merz Etat-Tricksereien und verpasste Chance bei SondervermÃ¶gen vor
    Klingbeil begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Klingbeil begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten
    Studie: 16.500 TodesfÃ¤lle in diesem Sommer wegen Klimawandels in europÃ¤ischen StÃ¤dten
    HÃ¼pfburgunfall mit verletzten Kindern: Geldstrafe fÃ¼r Betreiber in Krefeld
    HÃ¼pfburgunfall mit verletzten Kindern: Geldstrafe fÃ¼r Betreiber in Krefeld
    Deutscher VerdÃ¤chtiger in Fall Maddie in Niedersachsen aus Haft entlassen
    Deutscher VerdÃ¤chtiger in Fall Maddie in Niedersachsen aus Haft entlassen

    Top Meldungen

    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1

    Mehr
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts