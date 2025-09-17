Inflation in GroÃŸbritannien verharrt im August bei 3,8 Prozent

Blick Ã¼ber London

Die Verbraucherpreise in GroÃŸbritannien verteuern sich weiterhin auf hohem Niveau: Im August verharrte die Inflationsrate bei 3,8 Prozent. Dies verstÃ¤rkt die Erwartung, dass die britische Zentralbank den Leitzins vorerst nicht weiter absenkt.

Die Verbraucherpreise in GroÃŸbritannien verteuern sich weiterhin auf hohem Niveau. Im August verharrte die Inflationsrate bei 3,8 Prozent und lag damit ebenso hoch wie im Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte.Â Dies verstÃ¤rkt die Erwartung, dass die britische Zentralbank den Leitzins vorerst nicht weiter absenkt.



Die Bank of England hatte im August ihren Leitzins auf vier Prozent verringert, um die Konjunktur anzukurbeln. Hintergrund ist, dass die britische Wirtschaft derzeit schwÃ¤chelt und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Juli stagnierte, wÃ¤hrend die Arbeitslosigkeit zuletzt mit 4,7 Prozent weiter auf dem hÃ¶chsten Stand seit vier Jahren lag.



Die Bank of England, die ihre Leitzinsentscheidung am Donnerstag verkÃ¼ndet, geht davon aus, dass die Inflation im September mit vier Prozent ihren HÃ¶chststand erreichen wird - das Doppelte des Zwei-Prozent-Ziels der Zentralbank.