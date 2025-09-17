Kein neuer Prozess fÃ¼r wegen Mordes verurteilte Menendez-BrÃ¼der in den USA

Die wegen Mordes verurteilten Menendez-BrÃ¼der

Die vor mehr als 30 Jahren in den USA wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten BrÃ¼der Lyle und Erik Menendez bekommen keinen neuen Prozess. Der zustÃ¤ndige Richter William C. Ryan lehnte am Montag einen Antrag der BrÃ¼der auf ein neues Verfahren ab, wie das Gericht in Los Angeles mitteilte. Neue Beweise erbrachten demnach keine zusÃ¤tzlichen Erkenntnisse Ã¼ber die MissbrauchsvorwÃ¼rfe gegen die ermordeten Eltern, die das Gericht in seinem Urteil nicht bereits berÃ¼cksichtigt hatte.



Nach EinschÃ¤tzung des Richters hatten die BrÃ¼der ihren zuvor gefassten Plan in die Tat umgesetzt, "ihren missbrauchenden Vater und ihre mitschuldige Mutter zu tÃ¶ten". Auch lasse sich nicht belegen, dass die BrÃ¼der aus Notwehr gehandelt hÃ¤tten, erklÃ¤rte Ryan. Die neu vorgelegten Beweise lieferten demnach keinen Beleg dafÃ¼r, dass die BrÃ¼der zum Tatzeitpunkt "Angst vor einer unmittelbaren Gefahr" hatten.



Die damals 18 und 21 Jahre alten BrÃ¼der Erik und Lyle Menendez hatten 1989 ihre Eltern im Haus der Familie im kalifornischen Beverly Hills getÃ¶tet. FÃ¼r den Doppelmord wurden sie zu lebenslanger Haft ohne die MÃ¶glichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Nach einer StrafverkÃ¼rzung im Mai konnten die BrÃ¼der einen Antrag auf Freilassung auf BewÃ¤hrung stellen, weil sie bereits mehr als 30 Jahre hinter Gittern saÃŸen. Die AntrÃ¤ge beider BrÃ¼der auf eine Haftentlassung unter Auflagen wurden jedoch abgelehnt.



Lyle und Erik Menendez hatten sich zwei Jahre lang um eine StrafverkÃ¼rzung bemÃ¼ht. Eine Ã¶ffentliche Kampagne ihrer AnwÃ¤lte bekam durch prominente UnterstÃ¼tzer wie US-Reality-Star Kim Kardashian und vor allem die erfolgreiche Netflix-Miniserie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" viel Aufmerksamkeit.



Im Prozess nach der TÃ¶tung von Jose und Kitty Menendez 1989 hatten die StaatsanwÃ¤lte argumentiert, die BrÃ¼der hÃ¤tten ihre Eltern ermordet, um schneller an ein Erbe von 14 Millionen Dollar (nach heutigem Wert 12,3 Millionen Euro) zu gelangen. UnterstÃ¼tzer sagten dagegen, die BrÃ¼der hÃ¤tten in Notwehr gehandelt, nachdem sie jahrelang von ihrem tyrannischen Vater unter Duldung der Mutter sexuell und kÃ¶rperlich misshandelt worden seien.