Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden

  • AFP - 17. September 2025, 09:11 Uhr
AnlÃ¤sslich der Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) die Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung verteidigt. Es gehe darum, mit Investitionen "die Grundlage fÃ¼r Wachstum" zu schaffen, sagte Spahn am Mittwoch im "Morgenmagazin" des ZDF. Es gebe angesichts der demografischen Entwicklungen "keine sinnvolle Alternative" dazu. Ohne Wachstum kÃ¶nne sich eine alternde Gesellschaft ihre soziale Sicherung nicht mehr leisten.

ZukÃ¼nftig mÃ¼sse "mit weniger Leuten mehr Wohlstand" erwirtschaftet werden, sagte Spahn. Das gehe nur mit mehr Ã¶konomischem Wachstum. Darauf ziele die geplante Schuldenaufnahme der Regierung aus Union und SPD. Gedacht sei das Geld fÃ¼r Investionen etwa in Schulen, Infrastruktur sowie Sicherheit. Es handle sich dabei zugleich um einen Beitrag zur StÃ¤rkung der Demokratie.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen. Die Generaldebatte wird traditionell fÃ¼r einen Schlagabtausch Ã¼ber die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt.

