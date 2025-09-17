AnlÃ¤sslich der Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) die Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung verteidigt. Es gehe darum, mit Investitionen "die Grundlage fÃ¼r Wachstum" zu schaffen, sagte Spahn am Mittwoch im "Morgenmagazin" des ZDF. Es gebe angesichts der demografischen Entwicklungen "keine sinnvolle Alternative" dazu. Ohne Wachstum kÃ¶nne sich eine alternde Gesellschaft ihre soziale Sicherung nicht mehr leisten.
ZukÃ¼nftig mÃ¼sse "mit weniger Leuten mehr Wohlstand" erwirtschaftet werden, sagte Spahn. Das gehe nur mit mehr Ã¶konomischem Wachstum. Darauf ziele die geplante Schuldenaufnahme der Regierung aus Union und SPD. Gedacht sei das Geld fÃ¼r Investionen etwa in Schulen, Infrastruktur sowie Sicherheit. Es handle sich dabei zugleich um einen Beitrag zur StÃ¤rkung der Demokratie.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen. Die Generaldebatte wird traditionell fÃ¼r einen Schlagabtausch Ã¼ber die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt.
Politik
Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
- AFP - 17. September 2025, 09:11 Uhr
Vor der Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) die Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung verteidigt. Es gehe darum, mit Investitionen 'die Grundlage fÃ¼r Wachstum' zu schaffen, sagte er im ZDF.
AnlÃ¤sslich der Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) die Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung verteidigt. Es gehe darum, mit Investitionen "die Grundlage fÃ¼r Wachstum" zu schaffen, sagte Spahn am Mittwoch im "Morgenmagazin" des ZDF. Es gebe angesichts der demografischen Entwicklungen "keine sinnvolle Alternative" dazu. Ohne Wachstum kÃ¶nne sich eine alternde Gesellschaft ihre soziale Sicherung nicht mehr leisten.
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner FrauMehr
Die BundesbÃ¼rger befÃ¼rworten einer Umfrage zufolge mehrheitlich ein Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r den Besitz eines eigenen Smartphones. Das geht aus einer am Mittwoch inMehr
In der Debatte um mÃ¶gliche EU-Wirtschaftssanktionen gegen Israel wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) ZurÃ¼ckhaltung aus DeutschlandMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei den SelbstÃ¤ndigen und Kleinstunternehmen in Deutschland hat sich im August verbessert. DerMehr
Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet dasMehr
Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im AuftragMehr