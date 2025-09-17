Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen

Ankunft von Melania und Donald Trump in Stansted

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist am Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Am Mittwoch ist er zunÃ¤chst auf Schloss Windsor zu Gast, am Donnerstag trifft er Premier Starmer.

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete um 21.07 Uhr Ortszeit (22.07 Uhr MESZ) auf dem Flughafen Stansted in der NÃ¤he von London, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Dort wurden der PrÃ¤sident und die First Lady von der britischen AuÃŸenministerin Yvette Cooper begrÃ¼ÃŸt.



"Viele Dinge hier erwÃ¤rmen mein Herz", sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. "Es ist ein ganz besonderer Ort." Der 79-JÃ¤hrige drÃ¼ckte zudem seine Bewunderung fÃ¼r KÃ¶nig Charles III. aus. "Er ist seit langer Zeit ein Freund von mir und jeder respektiert ihn", sagte Trump, als er mit dem Hubschrauber in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, ankam, wo er die Nacht verbrachte. "Morgen wird ein sehr groÃŸer Tag."



Auf dem Hinflug hatte Trump seinen zweiten Staatsbesuch im Vereinigten KÃ¶nigreich als "groÃŸe Ehre" bezeichnet.



Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs werden der US-PrÃ¤sident und seine Frau am Mittwoch auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrÃ¼ÃŸt. AnschlieÃŸend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit KÃ¶nig Charles III. an, auch KÃ¶nigin Camilla hofft, trotz einer ErkÃ¤ltung dabei zu sein. Am Abend ist dann ein Staatsbankett geplant.



Am Donnerstag kommt der US-PrÃ¤sident mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Auf Starmers Landsitz Chequers sollen nach britischen und US-Angaben ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. AnlÃ¤sslich des Besuchs von Trump in GroÃŸbritannien kÃ¼ndigten Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur an. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dÃ¼rfte bei den Beratungen eine Rolle spielen.



Trump ist der erste US-PrÃ¤sident Ã¼berhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in GroÃŸbritannien zuteil wird. Er bezeichnet sich selbst als groÃŸen Fan der britischen Monarchie.



In GroÃŸbritannien stÃ¶ÃŸt der Besuch des US-PrÃ¤sidenten jedoch auch auf Widerstand. Noch vor der Landung von Trump am Dienstag in GroÃŸbritannien versammelten sich Gegner von Trump in Windsor, um gegen den Besuch des US-PrÃ¤sidenten zu protestieren.Â



Die Gruppe Led by Donkeys projizierte am Dienstagabend Fotos des US-PrÃ¤sidenten und des SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein auf Schloss Windsor. Die Aktivisten strahlten mehrere Minuten lang eine Videomontage auf einen der TÃ¼rme des Schlosses. Die Polizei meldete vier Festnahmen im Zusammenhang mit der Protestaktion. Die Beamten hÃ¤tten schnell reagiert, "um die Projektion zu stoppen".



In der britischen Hauptstadt London werden am Mittwochnachmittag tausende Menschen zu einer Kundgebung gegen Trump erwartet. Die Demonstration wird von mehr als 1600 Polizisten abgesichert.



Trump war bereits 2019 wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit zu einem Staatsbesuch nach GroÃŸbritannien gereist. Damals wurde er von KÃ¶nigin Elizabeth II., der 2022 verstorbenen Mutter von KÃ¶nig Charles III., empfangen.



Vor seinem Abflug hatte Trump gesagt, er wolle seinen Besuch im Vereinigten KÃ¶nigreich nutzen, um das beidseitige Handelsabkommen vom Mai weiter auszuarbeiten. Die USA und GroÃŸbritannien hatten Anfang Mai ein Grundsatzabkommen zu ZÃ¶llen und zum Handel geschlossen.