Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz

Smartphonedisplay

Die BundesbÃ¼rger befÃ¼rworten einer Umfrage zufolge mehrheitlich ein Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r den Besitz eines eigenen Smartphones. Das geht aus einer am Mittwoch in Wiesbaden verÃ¶ffentlichten Untersuchung des Bundesinstituts fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung hervor. Bei der Nutzung sozialer Medien hÃ¤lt die Mehrheit demnach eine Mindestaltersgrenze von 14 Jahren fÃ¼r angemessen, lediglich rund jeder Zehnte befÃ¼rwortet ein Mindestalter von unter zwÃ¶lf Jahren.



Auch in den Schulen spricht sich die Mehrheit fÃ¼r strengere Regeln aus. Etwas mehr als die HÃ¤lfte der Befragten (53 Prozent) stimmt einem generellen flÃ¤chendeckenden Verbot von privaten Smartphones an allen Schulen zu. Dieser Anteil steigt weiter an, wenn sich das Verbot auf die Nutzung im Unterricht beschrÃ¤nkt - 72 Prozent stimmen dem zu.



In Grundschulen halten demnach allgemein 80 Prozent der Befragten Smartphones fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig. Wenn es um die Nutzung im Unterricht an Grundschulen geht, votieren dafÃ¼r mehr als 95 Prozent. Befragt wurden rund 1300 Menschen.