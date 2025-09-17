Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen

FlÃ¼chtlinge verlassen Gaza-Stadt

In der Debatte um Sanktionen gegen Israel hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) ZurÃ¼ckhaltung aus Deutschland gefordert. 'Was ist denn dann die Folge? 'Kauft nicht mehr bei Juden'? Das hatten wir alles schon mal', sagte er am Mittwoch im ZDF.

In der Debatte um mÃ¶gliche EU-Wirtschaftssanktionen gegen Israel wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) ZurÃ¼ckhaltung aus Deutschland gefordert. "Was ist denn dann die Folge? 'Kauft nicht mehr bei Juden'? Das hatten wir alles schon mal", sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf VorschlÃ¤ge der EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen, Handelsvereinbarungen zwischen der EU und Israel auszusetzen.



Mit dem historischen Zitat bezog sich Spahn auf berÃ¼chtigte Boykottaufrufe der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren, mit denen diese die Existenz jÃ¼discher GeschÃ¤ftsleute zerstÃ¶ren wollten. Beim Thema Israel und Gaza sei gerade in Deutschland "sehr schnell die Balance weg und es kippt ins Antisemitische", fÃ¼gte er an. "Wir mÃ¼ssen sehr aufpassen, wie wir diese Debatten fÃ¼hren." Die Bundesregierung tue das "mit der nÃ¶tigen Balance".



"Wir wissen, wo der Terror herkommt", betonte der CDU-Politiker im ZDF weiter mit Blick auf die radikalislamische Hamas im Gazastreifen. Sie wolle Israel vernichten und sei fÃ¼r das Land daher "ein legitimes Kriegsziel". Wenn sie die Waffen ablege und die israelischen Geiseln freilasse, ende der Krieg.



Die humanitÃ¤re Lage im Gaza-Streifen sei gleichwohl schlecht und "in Teilen katastrophal", ergÃ¤nzte Spahn. "Niemanden lassen die brutalen Bilder unberÃ¼hrt." Das gelte auch fÃ¼r die Vertreterinnen und Vertreter der Union. Bundeskanzler Friedrich Merz und AuÃŸenminister Johann Wadephul (beide CDU) seien deshalb in "regelmÃ¤ÃŸigem Austausch" mit der israelischen Regierung.