Politik

Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise

  • AFP - 17. September 2025, 08:35 Uhr
Bild vergrößern: Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise
Kuppel des Reichstags
Bild: AFP

Der Bundestag hat mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten aus SicherheitsgrÃ¼nden die Erteilung von Hausausweisen verweigert. Auch seien ihnen keine Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen des Bundestags gegeben worden, teilte der Bundestag mit.

Der Bundestag hat mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten aus SicherheitsgrÃ¼nden die Erteilung von Hausausweisen verweigert. Auch seien ihnen keine Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen des Bundestags gegeben worden, teilte der Bundestag am Mittwoch mit. "Grundlage dieser Entscheidung waren sicherheitskritische Erkenntnisse im Rahmen der notwendigen ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung", hieÃŸ es in der Mitteilung. Bei allen Betroffenen sei denkbar, dass das Betreten des Bundestages "zu verfassungsfeindlichen Zwecken missbraucht werden kÃ¶nnte".

Wie viele Mitarbeiter von welchen Abgeordneten betroffen waren, teilte das Parlament nicht mit. Ebenso blieb zunÃ¤chst unklar, um welche Fraktion oder Fraktionen es sich handelt. Wie der Bundestag lediglich mitteilte, "wÃ¤re bei einer Ausstellung des Ausweises ein Risiko fÃ¼r die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit, die Sicherheit, IntegritÃ¤t oder VertrauenswÃ¼rdigkeit des Deutschen Bundestages verbunden" gegeben gewesen.

Es lÃ¤gen "tatsÃ¤chliche und konkrete Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass die Verfolgung verfassungsfeindlicher Bestrebungen die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit des Deutschen Bundestages und die Sicherheit von Abgeordneten sowie aller im Bundestag Anwesenden beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte", hieÃŸ es weiter.

"Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer AntrÃ¤ge zwingend erforderlich", erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner. Es dÃ¼rfe bei allen, die "eigenstÃ¤ndig Zugang zu den GebÃ¤uden und IT-Systemen" des Bundestags haben, "keinen begrÃ¼ndeten Zweifel an ihrer persÃ¶nlichen ZuverlÃ¤ssigkeit geben". Der Bundestag sei "ein offenes Parlament - gleichzeitig ist er der Raum unserer Demokratie, den wir besonders schÃ¼tzen mÃ¼ssen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden

    AnlÃ¤sslich der Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) die Aufnahme neuer Schulden durch die Regierung verteidigt. Es gehe

    Mehr
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen

    US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz

    Die BundesbÃ¼rger befÃ¼rworten einer Umfrage zufolge mehrheitlich ein Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r den Besitz eines eigenen Smartphones. Das geht aus einer am Mittwoch in

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    Auftragsbestand der Industrie stagniert
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    GrÃ¼nen-Chef Banaszak wirft Klingbeil und Merz Tricksereien beim Haushalt vor
    GrÃ¼nen-Chef Banaszak wirft Klingbeil und Merz Tricksereien beim Haushalt vor

    Top Meldungen

    Stimmung der SelbstÃ¤ndigen verbessert sich
    Stimmung der SelbstÃ¤ndigen verbessert sich

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei den SelbstÃ¤ndigen und Kleinstunternehmen in Deutschland hat sich im August verbessert. Der

    Mehr
    Audi droht Milliardenbelastung in den USA
    Audi droht Milliardenbelastung in den USA

    Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet das

    Mehr
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone

    Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts