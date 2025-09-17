Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise

Kuppel des Reichstags

Der Bundestag hat mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten aus SicherheitsgrÃ¼nden die Erteilung von Hausausweisen verweigert. Auch seien ihnen keine Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen des Bundestags gegeben worden, teilte der Bundestag mit.

Der Bundestag hat mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten aus SicherheitsgrÃ¼nden die Erteilung von Hausausweisen verweigert. Auch seien ihnen keine Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen des Bundestags gegeben worden, teilte der Bundestag am Mittwoch mit. "Grundlage dieser Entscheidung waren sicherheitskritische Erkenntnisse im Rahmen der notwendigen ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung", hieÃŸ es in der Mitteilung. Bei allen Betroffenen sei denkbar, dass das Betreten des Bundestages "zu verfassungsfeindlichen Zwecken missbraucht werden kÃ¶nnte".



Wie viele Mitarbeiter von welchen Abgeordneten betroffen waren, teilte das Parlament nicht mit. Ebenso blieb zunÃ¤chst unklar, um welche Fraktion oder Fraktionen es sich handelt. Wie der Bundestag lediglich mitteilte, "wÃ¤re bei einer Ausstellung des Ausweises ein Risiko fÃ¼r die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit, die Sicherheit, IntegritÃ¤t oder VertrauenswÃ¼rdigkeit des Deutschen Bundestages verbunden" gegeben gewesen.



Es lÃ¤gen "tatsÃ¤chliche und konkrete Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass die Verfolgung verfassungsfeindlicher Bestrebungen die Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit des Deutschen Bundestages und die Sicherheit von Abgeordneten sowie aller im Bundestag Anwesenden beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte", hieÃŸ es weiter.



"Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer AntrÃ¤ge zwingend erforderlich", erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner. Es dÃ¼rfe bei allen, die "eigenstÃ¤ndig Zugang zu den GebÃ¤uden und IT-Systemen" des Bundestags haben, "keinen begrÃ¼ndeten Zweifel an ihrer persÃ¶nlichen ZuverlÃ¤ssigkeit geben". Der Bundestag sei "ein offenes Parlament - gleichzeitig ist er der Raum unserer Demokratie, den wir besonders schÃ¼tzen mÃ¼ssen".