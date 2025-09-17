Wohnungsbestand etwas gestiegen

Neubauten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, waren das 0,5 Prozent oder 238.500 Wohnungen mehr als Ende 2023. Im Zehnjahresvergleich zum Jahresende 2014 erhÃ¶hte sich der Wohnungsbestand um 6,1 Prozent oder 2,5 Millionen Wohnungen. Die GesamtwohnflÃ¤che vergrÃ¶ÃŸerte sich in diesem Zeitraum um 9,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Quadratmeter.



Von den 43,8 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2024 befanden sich rund 42,9 Millionen oder 98,0 Prozent in WohngebÃ¤uden, mehr als die HÃ¤lfte davon (54,8 Prozent oder 23,5 Millionen Wohnungen) in MehrfamilienhÃ¤usern. Im Durchschnitt bestand damit jedes der deutschlandweit 3,5 Millionen MehrfamilienhÃ¤user aus 6,7 Wohnungen. Die 13,5 Millionen EinfamilienhÃ¤user machten knapp ein Drittel (31,4 Prozent) der Wohnungen in WohngebÃ¤uden aus. 5,5 Millionen Wohnungen (12,8 Prozent) befanden sich in den insgesamt 2,7 Millionen ZweifamilienhÃ¤usern und weitere 0,4 Millionen (1,0 Prozent) in Wohnheimen.



In NichtwohngebÃ¤uden waren rund 890.000 oder 2,0 Prozent aller Wohnungen untergebracht. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in SchulgebÃ¤uden oder Innenstadtlagen, wo sich Ã¼ber GewerbeflÃ¤chen noch Wohnungen befinden.



Die GesamtwohnflÃ¤che aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2014 bis 2024 um 9,1 Prozent und damit etwas stÃ¤rker als die Zahl der Wohnungen (+6,1 Prozent). Die Wohnungen in Deutschland wurden somit im Durchschnitt grÃ¶ÃŸer: Zum Jahresende 2024 betrug die durchschnittliche WohnflÃ¤che je Wohnung 94,0 Quadratmeter, die durchschnittliche WohnflÃ¤che pro Kopf lag bei 49,2 Quadratmetern. Damit haben sich die WohnflÃ¤che je Wohnung seit dem Jahr 2014 um 2,5 Quadratmeter (+2,8 Prozent) und die WohnflÃ¤che je Einwohner um 2,7 Quadratmeter (+5,8 Prozent) erhÃ¶ht.



Da der Wohnungsbestand seit 2014 insgesamt etwas stÃ¤rker wuchs als die BevÃ¶lkerung, verringerte sich das VerhÃ¤ltnis "Personen je Wohnung" geringfÃ¼gig: Ende 2024 betrug das VerhÃ¤ltnis gut 1,9 Personen je Wohnung, wÃ¤hrend es Ende 2014 knapp 2,0 Personen je Wohnung waren.

