Auftragsbestand der Industrie stagniert

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 4,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Die leicht negative Entwicklung des Auftragsbestands gegenÃ¼ber dem Vormonat ist fast ausschlieÃŸlich auf den RÃ¼ckgang in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -1,9 Prozent zum Vormonat) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Positiv auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Anstieg im Bereich Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,6 Prozent) aus.



Die offenen AuftrÃ¤ge aus dem Inland fielen im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 um 0,7 Prozent, der Bestand an AuftrÃ¤gen aus dem Ausland erhÃ¶hte sich hingegen um 0,2 Prozent.



Die Reichweite des Auftragsbestands fiel im Juli auf 7,8 Monate (Juni 2025: 7,9 Monate), so die Statistiker weiter. Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern bei 3,6 Monaten.



Bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern blieb der Auftragsbestand zum Vormonat Juni 2025 unverÃ¤ndert (0,0 Prozent). Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern sank er um 0,4 Prozent, im Bereich der KonsumgÃ¼ter stieg er um 1,5 Prozent.

