Wirtschaft

Auftragsbestand der Industrie stagniert

  • dts - 17. September 2025, 08:17 Uhr
Bild vergrößern: Auftragsbestand der Industrie stagniert
Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 4,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.

Die leicht negative Entwicklung des Auftragsbestands gegenÃ¼ber dem Vormonat ist fast ausschlieÃŸlich auf den RÃ¼ckgang in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -1,9 Prozent zum Vormonat) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Positiv auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Anstieg im Bereich Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,6 Prozent) aus.

Die offenen AuftrÃ¤ge aus dem Inland fielen im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 um 0,7 Prozent, der Bestand an AuftrÃ¤gen aus dem Ausland erhÃ¶hte sich hingegen um 0,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands fiel im Juli auf 7,8 Monate (Juni 2025: 7,9 Monate), so die Statistiker weiter. Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern bei 3,6 Monaten.

Bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern blieb der Auftragsbestand zum Vormonat Juni 2025 unverÃ¤ndert (0,0 Prozent). Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern sank er um 0,4 Prozent, im Bereich der KonsumgÃ¼ter stieg er um 1,5 Prozent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wohnungsbestand etwas gestiegen
    Wohnungsbestand etwas gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2024 hat es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch

    Mehr
    Stimmung der SelbstÃ¤ndigen verbessert sich
    Stimmung der SelbstÃ¤ndigen verbessert sich

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das GeschÃ¤ftsklima bei den SelbstÃ¤ndigen und Kleinstunternehmen in Deutschland hat sich im August verbessert. Der

    Mehr
    Audi droht Milliardenbelastung in den USA
    Audi droht Milliardenbelastung in den USA

    Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet das

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
    Haushaltsberatungen: Unionsfraktionschef Spahn verteidigt Aufnahme neuer Schulden
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r Mindestalter von zwÃ¶lf Jahren fÃ¼r Handybesitz
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Umfrage: Mehrheit der Unternehmen nutzt Open Source
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Verweis auf NS-Boykottaufrufe: Spahn fordert ZurÃ¼ckhaltung bei Israel-Sanktionen
    Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise
    Bundestag verweigert mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise

    Top Meldungen

    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik
    EZB-Vize warnt vor politischem Druck auf Geldpolitik

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-VizeprÃ¤sident Luis de Guindos warnt vor den Gefahren politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. "Wenn Regierungen in die

    Mehr
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone

    Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag

    Mehr
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union weist den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf zur Reform der Erbschaftsteuer deutlich zurÃ¼ck. Der "Bild"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts