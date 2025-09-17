Brennpunkte

Strobl sieht wieder "linksextremistischen Terror" in Deutschland

  • dts - 17. September 2025, 07:11 Uhr
Bild vergrößern: Strobl sieht wieder linksextremistischen Terror in Deutschland
Thomas Strobl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Baden-WÃ¼rttembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht eine neue Eskalationsstufe bei Gewalttaten von Linksextremisten in Deutschland. Die Schwelle zum Terrorismus sei mittlerweile Ã¼berschritten, auch bei antisemitischen Taten, sagte er der "Bild" (Mittwochsausgabe).

"Derzeit sehen wir wieder linksextremistischen Terror in Deutschland. Ich kann nur davor warnen, solche Taten zu verharmlosen. Wir stehen vor enormen sicherheitspolitischen Herausforderungen in dem Bereich. Dazu zÃ¤hlt fÃ¼r mich ausdrÃ¼cklich der Bereich des Antisemitismus: Auch hier stehen wir mindestens an der Schwelle zum Terror", so Strobl.

Zustimmung bekommt Strobl vom Ã¶sterreichischen Terrorismus-Experten Nicolas Stockhammer von der Donau-Uni Krems. Der Experte sagte der Zeitung: "Wir sehen eine Symbiose zwischen Linksextremisten und Islamisten etwa bei Gaza, Antisemitismus, Israel-Feindlichkeit. Die hohe AnschlussfÃ¤higkeit beider extremistischer Ausrichtungen hat eine relevante GrÃ¶ÃŸe erreicht."

