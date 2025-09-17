Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Im Gegensatz zu BMW und Mercedes haben die IngolstÃ¤dter kein eigenes US-Werk. Die hÃ¶heren Kosten gibt Audi bislang nicht an US-Kunden weiter. Die Zollbelastungen schlagen daher voll durch. Hinzu kÃ¤men Wechselkurseffekte, sagte eine FÃ¼hrungskraft. "In den USA verdient Audi aktuell keinen einzigen Cent."
Insidern zufolge soll Manfred DÃ¶ss, Aufsichtsratsvorsitzender von Audi, wÃ¤hrend der IAA vergangene Woche GesprÃ¤che mit Vertretern der Trump-Regierung gefÃ¼hrt haben. Denn nach wie vor ist unklar, ob Investitionen des VW-Konzerns in den USA, etwa fÃ¼r ein Audi-Werk, mit den ZÃ¶llen verrechnet werden kÃ¶nnen. DÃ¶ss wolle endlich "ein paar Dinge in den USA klÃ¤ren", sagte ein Entscheider.
Eine finale Entscheidung Ã¼ber ein mÃ¶gliches US-Werk fÃ¼r Audi ist noch nicht gefallen. Ãœber das mÃ¶gliche Milliardeninvestment in den USA entscheidet der Konzern in seiner Planungsrunde, die der Aufsichtsrat bei VW jÃ¤hrlich im November verabschiedet. Das Timing wackelt aber, wie laut "Handelsblatt" aus Konzernkreisen zu hÃ¶ren ist.
Wirtschaft
Audi droht Milliardenbelastung in den USA
- dts - 17. September 2025, 06:28 Uhr
.
Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Im Gegensatz zu BMW und Mercedes haben die IngolstÃ¤dter kein eigenes US-Werk. Die hÃ¶heren Kosten gibt Audi bislang nicht an US-Kunden weiter. Die Zollbelastungen schlagen daher voll durch. Hinzu kÃ¤men Wechselkurseffekte, sagte eine FÃ¼hrungskraft. "In den USA verdient Audi aktuell keinen einzigen Cent."
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderung von Elektro-MobilitÃ¤t sollte zuerst allein in den lÃ¤ndlichen Raum flieÃŸen: Das fordert die frÃ¼hereMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Konjunktur tritt weiterhin auf der Stelle. In seiner neuen Herbstprognose, Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet, erwartet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.Mehr
Top Meldungen
Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - 36 Prozent aller Deutschen haben bereits mindestens einmal mit ihrem Handy an der Ladenkasse bezahlt. Das geht aus einer Umfrage im AuftragMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union weist den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf zur Reform der Erbschaftsteuer deutlich zurÃ¼ck. Der "Bild"Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von derMehr