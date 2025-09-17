Audi droht Milliardenbelastung in den USA

Audi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi droht in den USA infolge der EinfuhrzÃ¶lle in diesem Jahr eine Belastung von mehr als einer Milliarde Euro. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Im Gegensatz zu BMW und Mercedes haben die IngolstÃ¤dter kein eigenes US-Werk. Die hÃ¶heren Kosten gibt Audi bislang nicht an US-Kunden weiter. Die Zollbelastungen schlagen daher voll durch. Hinzu kÃ¤men Wechselkurseffekte, sagte eine FÃ¼hrungskraft. "In den USA verdient Audi aktuell keinen einzigen Cent."



Insidern zufolge soll Manfred DÃ¶ss, Aufsichtsratsvorsitzender von Audi, wÃ¤hrend der IAA vergangene Woche GesprÃ¤che mit Vertretern der Trump-Regierung gefÃ¼hrt haben. Denn nach wie vor ist unklar, ob Investitionen des VW-Konzerns in den USA, etwa fÃ¼r ein Audi-Werk, mit den ZÃ¶llen verrechnet werden kÃ¶nnen. DÃ¶ss wolle endlich "ein paar Dinge in den USA klÃ¤ren", sagte ein Entscheider.



Eine finale Entscheidung Ã¼ber ein mÃ¶gliches US-Werk fÃ¼r Audi ist noch nicht gefallen. Ãœber das mÃ¶gliche Milliardeninvestment in den USA entscheidet der Konzern in seiner Planungsrunde, die der Aufsichtsrat bei VW jÃ¤hrlich im November verabschiedet. Das Timing wackelt aber, wie laut "Handelsblatt" aus Konzernkreisen zu hÃ¶ren ist.

