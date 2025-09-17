KÃ¶nig Charles III. empfÃ¤ngt Trump zu Staatsbesuch auf Schloss Windsor

US-PrÃ¤sident Donald Trump beginnt am Mittwoch offiziell seinen Staatsbesuch in GroÃŸbritannien. Der 79-JÃ¤hrige und seine Frau Melania, die bereits am Dienstagabend in England eintrafen, werden am Mittwoch auf Schloss Windsor zunÃ¤chst von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrÃ¼ÃŸt. Nach einer gemeinsamen Kutschfahrt mit KÃ¶nig Charles III. ist fÃ¼r den Abend ein Staatsbankett geplant. Am Donnerstag trifft Trump den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers, bevor er am Abend zurÃ¼ck in die USA reist.
Der US-PrÃ¤sident bezeichnet sich selbst als groÃŸen Fan der britischen Monarchie. Er war bereits 2019 wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit zu einem Staatsbesuch nach GroÃŸbritannien gereist. Damals wurde er von KÃ¶nigin Elizabeth II., der 2022 verstorbenen Mutter von KÃ¶nig Charles III., empfangen. Trump ist der erste US-PrÃ¤sident Ã¼berhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in GroÃŸbritannien zuteil wird.
- AFP - 17. September 2025, 04:03 Uhr
Zum offiziellen Auftakt seines Staatsbesuchs in GroÃŸbritannien wird US-PrÃ¤sident Donald Trump mit seiner Frau Melania auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrÃ¼ÃŸt. Nach einer Kutschfahrt mit KÃ¶nig Charles III. und KÃ¶nigin Camilla ist ein Staatsbankett geplant.
