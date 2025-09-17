Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages

Plenum des Bundestags

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen.



Die Generaldebatte wird traditionell fÃ¼r einen Schlagabtausch Ã¼ber die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt. Am Nachmittag stehen die EinzelplÃ¤ne des AuswÃ¤rtigen Amts sowie der Ministerien fÃ¼r Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit auf der Tagesordnung. Die Haushaltsdebatte hatte am Dienstag begonnen. Am Donnerstag soll der Bundestag den Etatentwurf verabschieden. Er sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro sowie eine Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro vor.