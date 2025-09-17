Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen.
Die Generaldebatte wird traditionell fÃ¼r einen Schlagabtausch Ã¼ber die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt. Am Nachmittag stehen die EinzelplÃ¤ne des AuswÃ¤rtigen Amts sowie der Ministerien fÃ¼r Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit auf der Tagesordnung. Die Haushaltsdebatte hatte am Dienstag begonnen. Am Donnerstag soll der Bundestag den Etatentwurf verabschieden. Er sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro sowie eine Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro vor.
Politik
Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages
- AFP - 17. September 2025, 04:01 Uhr
Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen.
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump beginnt am Mittwoch offiziell seinen Staatsbesuch in GroÃŸbritannien. Der 79-JÃ¤hrige und seine Frau Melania, die bereits am Dienstagabend in EnglandMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner FrauMehr
In Berlin ist am Dienstag der Margot-FriedlÃ¤nder-Preis fÃ¼r Engagierte im Bereich NS-Erinnerungskultur verliehen worden. Der erste Preis der nach der im Mai verstorbenenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderung von Elektro-MobilitÃ¤t sollte zuerst allein in den lÃ¤ndlichen Raum flieÃŸen: Das fordert die frÃ¼hereMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Konjunktur tritt weiterhin auf der Stelle. In seiner neuen Herbstprognose, Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet, erwartet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.Mehr