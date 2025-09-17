Politik

Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages

  • AFP - 17. September 2025, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages
Plenum des Bundestags
Bild: AFP

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bundestages Ã¼ber den Etat 2025 steht am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) die sogenannte Generaldebatte Ã¼ber den Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, zudem Ã¼blicherweise Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Ã¼brigen Fraktionen.

Die Generaldebatte wird traditionell fÃ¼r einen Schlagabtausch Ã¼ber die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt. Am Nachmittag stehen die EinzelplÃ¤ne des AuswÃ¤rtigen Amts sowie der Ministerien fÃ¼r Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit auf der Tagesordnung. Die Haushaltsdebatte hatte am Dienstag begonnen. Am Donnerstag soll der Bundestag den Etatentwurf verabschieden. Er sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro sowie eine Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    KÃ¶nig Charles III. empfÃ¤ngt Trump zu Staatsbesuch auf Schloss Windsor
    KÃ¶nig Charles III. empfÃ¤ngt Trump zu Staatsbesuch auf Schloss Windsor

    US-PrÃ¤sident Donald Trump beginnt am Mittwoch offiziell seinen Staatsbesuch in GroÃŸbritannien. Der 79-JÃ¤hrige und seine Frau Melania, die bereits am Dienstagabend in England

    Mehr
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen

    US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau

    Mehr
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen

    In Berlin ist am Dienstag der Margot-FriedlÃ¤nder-Preis fÃ¼r Engagierte im Bereich NS-Erinnerungskultur verliehen worden. Der erste Preis der nach der im Mai verstorbenen

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Haftentlassungstermin von deutschem VerdÃ¤chtigen in Fall Maddie steht an
    Haftentlassungstermin von deutschem VerdÃ¤chtigen in Fall Maddie steht an
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter erstmals vor Gericht erschienen - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter erstmals vor Gericht erschienen - Todesstrafe gefordert
    Werbeausgaben fÃ¼r Bundeswehr seit Ukraine-Krieg verdoppelt
    Werbeausgaben fÃ¼r Bundeswehr seit Ukraine-Krieg verdoppelt
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern
    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderung von Elektro-MobilitÃ¤t sollte zuerst allein in den lÃ¤ndlichen Raum flieÃŸen: Das fordert die frÃ¼here

    Mehr
    IW erwartet Stagnation 2025 und ein Prozent Wachstum 2026
    IW erwartet Stagnation 2025 und ein Prozent Wachstum 2026

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Konjunktur tritt weiterhin auf der Stelle. In seiner neuen Herbstprognose, Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet, erwartet das

    Mehr
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts