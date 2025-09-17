Nach der VerbÃ¼ÃŸung einer mehrjÃ¤hrigen GefÃ¤ngnisstrafe steht die Entlassung des deutschen VerdÃ¤chtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen MÃ¤dchens Madeleine "Maddie" McCann an. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig gilt der Mittwoch als Stichtag, eine Entlassung an einem anderen Tag gilt allgemein aber als mÃ¶glich. Offizielle Angaben dazu gibt es unter Verweis auf den Daten- und PersÃ¶nlichkeitsschutz nicht. Einzelheiten der Entlassung sind daher unklar.
Der Beschuldigte Christian B. wurde 2019 wegen einer Vergewaltigung in Portugal vom Landgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe verurteilt, die er seither in Niedersachsen verbÃ¼ÃŸte. Im vergangenen Jahr sprach das Gericht ihn in einem weiteren Prozess um mutmaÃŸliche Vergewaltigungen in Portugal frei. Mit dem Fall Maddie hatte keines dieser Verfahren zu tun. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stuft B. allerdings als VerdÃ¤chtigen in dem Tatkomplex ein.
Brennpunkte
Haftentlassungstermin von deutschem VerdÃ¤chtigen in Fall Maddie steht an
- AFP - 17. September 2025, 04:02 Uhr
Nach VerbÃ¼ÃŸung einer mehrjÃ¤hrigen GefÃ¤ngnisstrafe steht die Entlassung des deutschen VerdÃ¤chtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen MÃ¤dchens Madeleine 'Maddie' McCann an. Laut Staatsanwaltschaft gilt der Mittwoch als Stichtag.
