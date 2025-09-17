Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden, wo er Ã¼ber Nacht unter Beobachtung sein soll. Sein Sohn Flavio Bolsonaro sprach am Dienstag im Onlinedienst X von einem "Notfall". Demnach hatte sich der 70-JÃ¤hrige zuvor "unwohl gefÃ¼hlt". Seinem Sohn zufolge litt er "unter starkem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck" und konnte fast zehn Sekunden nicht atmen. Bolsonaro wurde in Begleitung von Polizisten in eine Klinik gebracht, wo er die Nacht verbringen sollte.
Bolsonaro war vergangene Woche wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Oberste Gericht befand ihn fÃ¼r schuldig, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva habe kippen wollen.
Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Staatschef war, weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und bezeichnet sich als Opfer politischer Verfolgung.Â Die AnwÃ¤lte des rechtsextremen Ex-PrÃ¤sidenten kÃ¼ndigten Berufung gegen das Urteil an. Wegen Fluchtgefahr steht er seit Anfang August unter Hausarrest. Am Sonntag durfte er sein Haus allerdings vorÃ¼bergehend verlassen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen.
Brennpunkte
Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
- AFP - 17. September 2025, 03:12 Uhr
