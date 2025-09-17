MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter erstmals vor Gericht erschienen - Todesstrafe gefordert

Gericht in Utah

Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk ist der TatverdÃ¤chtige Tyler R. erstmals vor Gericht erschienen. Tyler R. droht die Todesstrafe.

Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk ist der TatverdÃ¤chtige Tyler R. erstmals vor Gericht erschienen. Wenige Stunden zuvor am Dienstag klagte die Staatsanwaltschaft ihn wegen Mordes an. Dem 22-JÃ¤hrigen werden zudem sechs weitere Punkte wie Druck auf Zeugen zur Last gelegt, wie Staatsanwalt Jeffrey Gray in Provo im US-Bundesstaat Utah sagte. Gray strebt die Todesstrafe gegen Tyler R. an.



Tyler R. erschien am Dienstag vor einem Gericht im Bundesstaat Utah. Richter Tony Graf verlas dabei die gegen ihn erhobenen Anklagepunkte und legte die nÃ¤chste AnhÃ¶rung fÃ¼r den 29. September fest. Tyler R. sprach nur, um seinen Namen zu bestÃ¤tigen.



Staatsanwalt Gray sagte zuvor auf einer Pressekonferenz, es handele sich um einen besonders schweren Mordfall, denn Tyler R. habe den mÃ¶glichen Tod weiterer Menschen in Kauf genommen. Zudem habe der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter die Ermittlungen behindert und Zeugen beeinflusst - vor allem seinen Mitbewohner, den er zum Schweigen gedrÃ¤ngt habe.Â



Als erschwerend wertete der Staatsanwalt, dass bei dem Attentat "Kinder anwesend waren und mÃ¶glicherweise den Mord gesehen oder gehÃ¶rt haben" und Tyler R. seine Tat mit Kirks politischen Ansichten begrÃ¼ndet habe. "Ich reiche eine AbsichtserklÃ¤rung ein, die Todesstrafe zu beantragen", sagte Gray.



Der Staatsanwalt Ã¤uÃŸerte sich darÃ¼ber hinaus zu dem mÃ¶glichen Motiv von Tyler R. Dieser habe in Textbotschaften an seinen Mitbewohner geschrieben, er habe "genug von diesem Hass", der von Kirk ausgehe. GegenÃ¼ber seinen Eltern habe sich der VerdÃ¤chtige Ã¤hnlich geÃ¤uÃŸert.



Kritiker werfen Kirk vor, Ressentiments gegen Transmenschen, Migranten und andere geschÃ¼rt zu haben. Bei Tyler R.s Mitbewohner soll es sich laut dem Staatsanwalt um einen Transmenschen gehandelt haben, mit dem der Angeklagte eine romantische Beziehung hatte. Dabei handele es sich um einen "biologischen Mann", der sein Geschlecht Ã¤ndern wollte, betonte Staatsanwalt Gray.



Kirk war vergangenen Mittwoch bei einem Auftritt auf einem UniversitÃ¤tscampus in Utah erschossen worden. Der 31-JÃ¤hrige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Sprachrohr Trumps fÃ¼r die Jugend. Der US-PrÃ¤sident hatte Kirk unmittelbar nach der Tat einen "MÃ¤rtyrer" genannt und erklÃ¤rt, er hoffe auf die Todesstrafe fÃ¼r den AttentÃ¤ter.



Der Tod Kirks hat in den USA Schockwellen ausgelÃ¶st und die Spaltung des Landes vergrÃ¶ÃŸert. Die Trump-Regierung kÃ¼ndigte danach ein hartes Vorgehen gegen angeblich linke "Terrornetzwerke" an, die es hinter der Tat vermutet.



VizeprÃ¤sident JD Vance hatte von einer "Pyramide" von Politikern, Geldgebern, Journalisten und Aktivisten gesprochen, die zwar nicht alle selbst einen Mord begehen wÃ¼rden. "Viele dieser Leute schaffen aber ein Umfeld, in der Dinge wie diese unweigerlich passieren."



Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagte am Dienstag in einer AnhÃ¶rung des Senats in Washington, dass die Kontakte von Tyler R. auf der Internetplattform Discord "derzeit Gegenstand von Ermittlungen und VerhÃ¶ren" seien. Vance hatte zudem ein verschÃ¤rftes Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen angekÃ¼ndigt.



Kirk war GrÃ¼nder der Organisation Turning Point USA, mit der er junge Leute fÃ¼r erzkonservative Ansichten gewinnen wollte. Die Organisation hat fÃ¼r Samstag eine Trauerfeier in einem Vorort von Phoenix im Bundesstaat Arizona angekÃ¼ndigt, wo Kirk mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebte.



Die Veranstalter erwarten offenbar einen riesigen Zustrom - die Feier soll in einem Footballstadion mit SitzplÃ¤tzen fÃ¼r mehr als 63.000 Menschen stattfinden. Bereits unmittelbar nach Kirks Tod hatte Trump seine Teilnahme an dessen Beisetzung angekÃ¼ndigt.