Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderung von Elektro-MobilitÃ¤t sollte zuerst allein in den lÃ¤ndlichen Raum flieÃŸen: Das fordert die frÃ¼here GrÃ¼nen-Fraktionschefin und BundestagsvizeprÃ¤sidentin, Katrin GÃ¶ring-Eckardt - und will damit angesichts sinkender Wahl- und Umfrageergebnisse der GrÃ¼nen gezielt die Menschen im lÃ¤ndlichen Raum und in Ostdeutschland fÃ¼r die Ã–kopartei gewinnen.
"Als BÃ¼ndnisgrÃ¼ne sollten wir LÃ¶sungen anbieten, die sich an den RealitÃ¤ten der Menschen im Land orientieren", sagte GÃ¶ring-Eckardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". So sei es unbestreitbar, dass der Ã–PNV auf dem Land nicht so funktioniert wie in der GroÃŸstadt, so die GrÃ¼ne.
"Deswegen sollten wir die erste Partei sein, die in ihr Programm schreibt, dass neben dem Deutschlandticket - das vor allem in der Stadt hilft - die E-MobilitÃ¤t zuerst auf dem Land gefÃ¶rdert wird." Egal ob E-Auto, E-Schwalbe oder ein Gebrauchter: "So wÃ¼rden wir etwas tun fÃ¼r die Menschen auf dem Land, fÃ¼rs Klima und fÃ¼r die MobilitÃ¤t", so die GrÃ¼nen-Abgeordnete.
"Genauso unbestreitbar ist, dass von allen Erbschaften nur zwei Prozent in Ostdeutschland vererbt werden", fÃ¼gte GÃ¶ring-Eckardt hinzu. "Wir sollten deswegen den mehr als notwendigen Vorschlag, die Erbschaftssteuer zu reformieren, um ein Grunderbe ergÃ¤nzen. So hÃ¤tten Menschen im ganzen Land, aber gerade im Osten etwas davon", sagte sie dem RND.
Wirtschaft
GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern
- dts - 17. September 2025
