Brennpunkte

GrÃ¼ne und Linke fÃ¼r schÃ¤rfere Beobachtung der rechtsextremen Szene

  • dts - 17. September 2025
Bild vergrößern: GrÃ¼ne und Linke fÃ¼r schÃ¤rfere Beobachtung der rechtsextremen Szene
Clara BÃ¼nger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaÃŸlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgehen, regt sich Kritik von den Oppositionsparteien gegen die Bundesregierung.

Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "RegelmÃ¤ÃŸige Waffenfunde zeigen, wie wichtig es ist, die entsprechenden Akteure auch weiterhin ganz genau im Blick zu behalten." Auch mit Blick auf den internationalen Aufwind der Szene mÃ¼ssten gerade Strukturen und Netzwerke analysiert werden.

Umso wichtiger sei ein rechtsstaatlich entschlossenes Vorgehen gegen Verfassungsfeinde. "Der Innenminister ist in der Pflicht, das ganze Instrumentarium, das unserem Rechtsstaat hierfÃ¼r zur VerfÃ¼gung steht, zum Einsatz zu bringen", so von Notz. "Dies geschieht bisher jedoch nur bedingt."

Auch die innenpolitische Sprecherin der Linken, Clara BÃ¼nger, fordert die Bundesregierung auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, das Leben der vom Rechtsradikalismus bedrohten Menschen zu schÃ¼tzen. "Es ist unerklÃ¤rlich, dass Mitglieder solcher Netzwerke immer noch Zugang zu Waffen haben", sagte die Linken-Politikerin der "Rheinischen Post". "Hier nicht zu handeln, ist fahrlÃ¤ssig und verantwortungslos."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Von der Leyen:
    Von der Leyen: "Gutes GesprÃ¤ch" mit Trump Ã¼ber "wirtschaftlichen Druck" auf Russland

    Im BemÃ¼hen um mehr Druck auf Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges hat sich EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen nach eignen Angaben mit US-PrÃ¤sident Donald

    Mehr
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
    Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht

    Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Sein

    Mehr
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert

    Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat die Staatsanwaltschaft den TatverdÃ¤chtigen Tyler R. wegen Mordes

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Knapp ein Drittel nutzt Bezahlen mit dem Smartphone
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck
    Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck
    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern
    GÃ¶ring-Eckardt: E-MobilitÃ¤t zuerst nur auf dem Land fÃ¶rdern
    IW erwartet Stagnation 2025 und ein Prozent Wachstum 2026
    IW erwartet Stagnation 2025 und ein Prozent Wachstum 2026
    CL: Juve schockt BVB in letzter Sekunde mit dem Ausgleich
    CL: Juve schockt BVB in letzter Sekunde mit dem Ausgleich
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen
    Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen

    Top Meldungen

    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.

    Mehr
    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der

    Mehr
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts