Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaÃŸlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgehen, regt sich Kritik von den Oppositionsparteien gegen die Bundesregierung.
Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "RegelmÃ¤ÃŸige Waffenfunde zeigen, wie wichtig es ist, die entsprechenden Akteure auch weiterhin ganz genau im Blick zu behalten." Auch mit Blick auf den internationalen Aufwind der Szene mÃ¼ssten gerade Strukturen und Netzwerke analysiert werden.
Umso wichtiger sei ein rechtsstaatlich entschlossenes Vorgehen gegen Verfassungsfeinde. "Der Innenminister ist in der Pflicht, das ganze Instrumentarium, das unserem Rechtsstaat hierfÃ¼r zur VerfÃ¼gung steht, zum Einsatz zu bringen", so von Notz. "Dies geschieht bisher jedoch nur bedingt."
Auch die innenpolitische Sprecherin der Linken, Clara BÃ¼nger, fordert die Bundesregierung auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, das Leben der vom Rechtsradikalismus bedrohten Menschen zu schÃ¼tzen. "Es ist unerklÃ¤rlich, dass Mitglieder solcher Netzwerke immer noch Zugang zu Waffen haben", sagte die Linken-Politikerin der "Rheinischen Post". "Hier nicht zu handeln, ist fahrlÃ¤ssig und verantwortungslos."
Brennpunkte
GrÃ¼ne und Linke fÃ¼r schÃ¤rfere Beobachtung der rechtsextremen Szene
- dts - 17. September 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaÃŸlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgehen, regt sich Kritik von den Oppositionsparteien gegen die Bundesregierung.
Weitere Meldungen
Im BemÃ¼hen um mehr Druck auf Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges hat sich EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen nach eignen Angaben mit US-PrÃ¤sident DonaldMehr
Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. SeinMehr
Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat die Staatsanwaltschaft den TatverdÃ¤chtigen Tyler R. wegen MordesMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von derMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr