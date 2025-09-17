GrÃ¼ne und Linke fÃ¼r schÃ¤rfere Beobachtung der rechtsextremen Szene

Clara BÃ¼nger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaÃŸlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgehen, regt sich Kritik von den Oppositionsparteien gegen die Bundesregierung.



Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "RegelmÃ¤ÃŸige Waffenfunde zeigen, wie wichtig es ist, die entsprechenden Akteure auch weiterhin ganz genau im Blick zu behalten." Auch mit Blick auf den internationalen Aufwind der Szene mÃ¼ssten gerade Strukturen und Netzwerke analysiert werden.



Umso wichtiger sei ein rechtsstaatlich entschlossenes Vorgehen gegen Verfassungsfeinde. "Der Innenminister ist in der Pflicht, das ganze Instrumentarium, das unserem Rechtsstaat hierfÃ¼r zur VerfÃ¼gung steht, zum Einsatz zu bringen", so von Notz. "Dies geschieht bisher jedoch nur bedingt."



Auch die innenpolitische Sprecherin der Linken, Clara BÃ¼nger, fordert die Bundesregierung auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, das Leben der vom Rechtsradikalismus bedrohten Menschen zu schÃ¼tzen. "Es ist unerklÃ¤rlich, dass Mitglieder solcher Netzwerke immer noch Zugang zu Waffen haben", sagte die Linken-Politikerin der "Rheinischen Post". "Hier nicht zu handeln, ist fahrlÃ¤ssig und verantwortungslos."

