IW erwartet Stagnation 2025 und ein Prozent Wachstum 2026

Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Konjunktur tritt weiterhin auf der Stelle. In seiner neuen Herbstprognose, Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet, erwartet das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nur eine Stagnation oder ein Nullwachstum gegenÃ¼ber dem vergangenen Jahr.



Das IW senkt demnach seine FrÃ¼hjahrsprognose fÃ¼r 2025 um 0,2 Prozentpunkte. Im kommenden Jahr soll die Konjunktur nach drei Jahren der Rezession und Stagnation endlich anspringen: Das KÃ¶lner IW sieht ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr voraus. "Nach zwei Jahren Rezession tritt die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 nur auf der Stelle. Das reale Bruttoinlandsprodukt und die Anzahl der ErwerbstÃ¤tigen stagnieren auf dem Vorjahresniveau", heiÃŸt es in der neuen IW-Prognose.



"Der deutsche AuÃŸenhandel bleibt im Desorientierungsstress, weil geopolitische De-Normalisierung und konfrontative US-AuÃŸenwirtschaftspolitik den Welthandel belasten." Der Konsum bleibe trotz normaler Inflation, aber wegen gedÃ¤mpfter BeschÃ¤ftigungsperspektiven unter seinem Potenzial. Die Investitionen wÃ¼rden wegen "vielfÃ¤ltiger Verunsicherungen im Vorsichtsmodus" verharren. "FÃ¼r 2026 wird eine anhaltende Besserung erwartet - mit gut ein Prozent wird aber keine wirkliche AufschwungsqualitÃ¤t erreicht", so das KÃ¶lner Institut.



Dabei bleibe der BeschÃ¤ftigungsstand erstaunlich stabil auf hohem Niveau. Im Jahresdurchschnitt 2025 erwarten die Ã–konomen wie im Vorjahr knapp 46 Millionen ErwerbstÃ¤tige. "Dieses Niveau dÃ¼rfte auch im kommenden Jahr gehalten werden." Allerdings gebe es VerÃ¤nderungen auf dem Arbeitsmarkt: WÃ¤hrend im Verarbeitenden Gewerbe und in der Zeitarbeit schon 96.000 sozialversicherungspflichtige Jobs im ersten Halbjahr 2025 verloren gingen, nahmen sie in den Ã¶ffentlichen und sozialen Dienstleistungsbereichen um 103.000 zu.



"Die registrierte Arbeitslosigkeit wird sich 2025 wie erwartet auf durchschnittlich 2,955 Millionen Personen erhÃ¶hen, was einer Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent entspricht", so die Prognose. "Reformen beim BÃ¼rgergeld dÃ¼rften frÃ¼hestens ab 2026 erste positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt entfalten, die Arbeitslosigkeit vorerst aber nur wenig vermindern."

