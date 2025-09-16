Von der Leyen: "Gutes GesprÃ¤ch" mit Trump Ã¼ber "wirtschaftlichen Druck" auf Russland

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen

Im BemÃ¼hen um mehr Druck auf Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges hat sich EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen nach eignen Angaben mit US-PrÃ¤sident Donald Trump ausgetauscht. "Ich hatte ein gutes GesprÃ¤ch mit (Trump) Ã¼ber die VerstÃ¤rkung unserer gemeinsamen BemÃ¼hungen, den wirtschaftlichen Druck auf Russland durch zusÃ¤tzliche Schritte zu erhÃ¶hen", erklÃ¤rte von der Leyen am Dienstagabend im Onlinedienst X.Â



Die EU-Kommission werde "in KÃ¼rze" ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r ein 19. Sanktionspaket gegen Russland vorlegen, fÃ¼hrte sie aus. Das Paket werde "MaÃŸnahmen gegen KryptowÃ¤hrungen, Banken und Energie" enthalten.



Trump hatte sich am Samstag zu schÃ¤rferen Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskriegs in der Ukraine bereit erklÃ¤rt. Allerdings knÃ¼pfte er dies an die Bedingung, dass alle Nato-VerbÃ¼ndeten den Kauf von russischem Ã–l stoppen. ZusÃ¤tzlich zum Kaufstopp fÃ¼r russisches Ã–l regte Trump StrafzÃ¶lle in HÃ¶he "von 50 bis 100 Prozent" auf Einfuhren aus China an - die nach einer Beendigung des Ukraine-Kriegs wieder aufgehoben werden sollten.



Die 27 EU-Staaten hatten bereits nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 die meisten Importe von russischem Ã–l verboten. Nach Angaben der EU wurde Russlands Anteil an den Gas-Importen bis 2024 auf elf Prozent gesenkt. Bis Ende 2027 soll der Import von russischem Ã–l und Gas in die EU komplett eingestellt werden.



Von der Leyen deutete an, dass BrÃ¼ssel eine schnellere Umsetzung anstrebt. "Russlands Kriegswirtschaft, die durch Einnahmen aus fossilen Brennstoffen gestÃ¼tzt wird, finanziert das BlutvergieÃŸen in der Ukraine", schrieb sie. Um dem ein Ende zu setzen, werde die EU-Kommission vorschlagen, "den Ausstieg aus russischen fossilen Importen zu beschleunigen".



Die EU arbeitet derzeit an einem 19. Sanktionspaket gegen Russland. Es wird erwartet, dass die Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein solches Paket noch in dieser Woche den EU-LÃ¤ndern vorlegt. Von der Leyen hatte vergangene Woche gesagt, die Kommission prÃ¼fe "insbesondere eine schnellere Abkehr von russischen fossilen Brennstoffen" sowie weitere MaÃŸnahmen gegen die sogenannte russische Schattenflotte und DrittlÃ¤nder.Â