Turin (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat in einem rasanten Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin 4:4 unentschieden gespielt.
Nach einer ruhigen ersten Halbzeit begann der Torreigen mit einem Tor von Karim Adeyemi, der in der 53. Minute den Ball aus rund 16 Metern unhaltbar im Tor unterbrachte. Juventus antwortete schnell mit dem Ausgleich durch Kenan Yildiz, der in der 64. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer traf. Doch Dortmund lieÃŸ sich nicht beirren und ging durch Felix Nmecha abermals in FÃ¼hrung, bevor Dusan Vlahovic fÃ¼r Juventus den erneuten Ausgleich erzielte.
In der 74. Minute brachte Yan Couto Dortmund wieder in FÃ¼hrung, nachdem er den Ball nach einer Balleroberung und einem schnellen Umschaltspiel ins Netz befÃ¶rderte. Die Entscheidung schien in der 86. Minute gefallen, als Ramy Bensebaini einen Handelfmeter sicher verwandelte. Doch Vlahovic machte die Partie in der Nachspielzeit noch einmal spannend. Lloyd Kelly kÃ¶pfte dann den spÃ¤ten Ausgleich und setzte damit den Schlusspunkt.
Sport
CL: Juve schockt BVB in letzter Sekunde mit dem Ausgleich
- dts - 16. September 2025, 22:56 Uhr
.
