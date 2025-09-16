Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Sohn Flavio Bolsonaro sprach am Dienstag im Onlinedienst X von einem "Notfall". Demnach hatte sich der 70-JÃ¤hrige zuvor "unwohl gefÃ¼hlt". Seinem Sohn zufolge litt er "unter starkem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck" und wurde in Begleitung von Polizisten in eine Klinik gebracht.
Bolsonaro war vergangene Woche wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Oberste Gericht befand ihn fÃ¼r schuldig, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva habe kippen wollen.
Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Staatschef war, weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und bezeichnet sich als Opfer politischer Verfolgung.Â Die AnwÃ¤lte des rechtsextremen Ex-PrÃ¤sidenten kÃ¼ndigten Berufung gegen das Urteil an. Wegen Fluchtgefahr steht er seit Anfang August unter Hausarrest. Am Sonntag durfte er sein Haus allerdings vorÃ¼bergehend verlassen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen.
Brennpunkte
Brasilien: Bolsonaro wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht
- AFP - 16. September 2025, 22:39 Uhr
Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Sohn FlÃ¡vio Bolsonaro sprach am Dienstag im Onlinedienst X von einem 'Notfall'.
Der wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Sohn Flavio Bolsonaro sprach am Dienstag im Onlinedienst X von einem "Notfall". Demnach hatte sich der 70-JÃ¤hrige zuvor "unwohl gefÃ¼hlt". Seinem Sohn zufolge litt er "unter starkem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck" und wurde in Begleitung von Polizisten in eine Klinik gebracht.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaÃŸlich rechtsradikalen bewaffneten GruppeMehr
Im BemÃ¼hen um mehr Druck auf Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges hat sich EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen nach eignen Angaben mit US-PrÃ¤sident DonaldMehr
Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat die Staatsanwaltschaft den TatverdÃ¤chtigen Tyler R. wegen MordesMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von derMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr