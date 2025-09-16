Trump zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen

Ankunft von Melania und Donald Trump in Stansted

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist am Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Am Mittwoch ist er zunÃ¤chst auf Schloss Windsor zu Gast, am Donnerstag trifft er Premier Starmer.

US-PrÃ¤sident Donald Trump ist amÂ Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in GroÃŸbritannien eingetroffen. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete um 21.07 Uhr Ortszeit (22.07 Uhr MESZ) auf dem Flughafen Stansted in der NÃ¤he von London, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Dort wurden der PrÃ¤sident und die First Lady von der britischen AuÃŸenministerin Yvette Cooper begrÃ¼ÃŸt.



Auf dem Hinflug hatte Trump seinen zweiten Staatsbesuch im Vereinigten KÃ¶nigreich als "groÃŸe Ehre" bezeichnet. Der Besuch werde "ein sehr groÃŸes Ding" werden, sagte er vor mitreisenden Journalisten.



Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs werden der US-PrÃ¤sident und seine Frau am Mittwoch auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrÃ¼ÃŸt. AnschlieÃŸend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit KÃ¶nig Charles III. an, auch KÃ¶nigin Camilla hofft, trotz einer ErkÃ¤ltung dabei zu ein. Am Abend ist dann ein Staatsbankett geplant. Trump nannte KÃ¶nig Charles vor dem Abflug einen "Freund", der sein Land sehr gut vertrete.



Am Donnerstag kommt der US-PrÃ¤sident mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Auf Starmers Landsitz Chequers sollen nach britischen und US-Angaben ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dÃ¼rfte bei den Beratungen eine Rolle spielen.



Trump ist der erste US-PrÃ¤sident Ã¼berhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in GroÃŸbritannien zuteil wird. Er bezeichnet sich selbst als groÃŸen Fan der britischen Monarchie.



Bereits 2019 war Trump wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit zu einem Staatsbesuch nach GroÃŸbritannien gereist. Damals wurde er von KÃ¶nigin Elizabeth II., der 2022 verstorbenen Mutter von KÃ¶nig Charles III., empfangen.



Vor seinem Abflug hatte Trump gesagt, er wolle seinen Besuch im Vereinigten KÃ¶nigreich nutzen, um das beiderseitige Handelsabkommen vom Mai weiter auszuarbeiten. Die USA und GroÃŸbritannien hatten Anfang Mai ein Grundsatzabkommen zu ZÃ¶llen und zum Handel geschlossen.Â