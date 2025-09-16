US-BÃ¶rsen mit leichtem Minus - Anleger vor Fed-Sitzung wie gebannt

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag leichte Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.757 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.605 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.275 Punkten 0,1 Prozent im Minus.



Die Anleger scheinen vor der wohl wichtigsten Fed-Sitzung des Jahres in eine leichte Schockstarre verfallen zu sein. An der Wall Street wird man genau darauf achten, welche Botschaften fÃ¼r die weitere Zinspolitik die US-Notenbank neben der erwarteten Senkung der Leitzinsen durchblicken lÃ¤sst.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8432 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.691 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,04 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,53 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

