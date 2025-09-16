Finanzen

US-BÃ¶rsen mit leichtem Minus - Anleger vor Fed-Sitzung wie gebannt

  • dts - 16. September 2025, 22:13 Uhr
Bild vergrößern: US-BÃ¶rsen mit leichtem Minus - Anleger vor Fed-Sitzung wie gebannt
Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag leichte Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.757 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.605 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.275 Punkten 0,1 Prozent im Minus.

Die Anleger scheinen vor der wohl wichtigsten Fed-Sitzung des Jahres in eine leichte Schockstarre verfallen zu sein. An der Wall Street wird man genau darauf achten, welche Botschaften fÃ¼r die weitere Zinspolitik die US-Notenbank neben der erwarteten Senkung der Leitzinsen durchblicken lÃ¤sst.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8432 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.691 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,04 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,53 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax stÃ¼rzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck
    Dax stÃ¼rzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax stark nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.329 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von

    Mehr
    Dax am Mittag trotz ZEW-Ãœberraschung weiter im Minus
    Dax am Mittag trotz ZEW-Ãœberraschung weiter im Minus

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der

    Mehr
    Dax startet im Minus - Anleger warten weiter ab
    Dax startet im Minus - Anleger warten weiter ab

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.650 Punkten

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
    TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    "Spiegel": Maddie-VerdÃ¤chtiger soll FuÃŸfessel tragen und Pass abgeben
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein
    Trump verklagt
    Trump verklagt "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar

    Top Meldungen

    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.

    Mehr
    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der

    Mehr
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts