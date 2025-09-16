New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag leichte Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.757 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.605 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.275 Punkten 0,1 Prozent im Minus.
Die Anleger scheinen vor der wohl wichtigsten Fed-Sitzung des Jahres in eine leichte Schockstarre verfallen zu sein. An der Wall Street wird man genau darauf achten, welche Botschaften fÃ¼r die weitere Zinspolitik die US-Notenbank neben der erwarteten Senkung der Leitzinsen durchblicken lÃ¤sst.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8432 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.691 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,04 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,53 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen mit leichtem Minus - Anleger vor Fed-Sitzung wie gebannt
- dts - 16. September 2025, 22:13 Uhr
.
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag leichte Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.757 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Weitere Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax stark nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.329 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he vonMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde derMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.650 PunktenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von derMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr