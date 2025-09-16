Technologie

Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA

  • AFP - 16. September 2025, 21:20 Uhr
Bild vergrößern: Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
Logo von Tiktok
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die eigentlich am Mittwoch ablaufende Frist zum Verkauf der Videoplattform Tiktok in den USA durch den chinesischen Konzern Bytedance ein weiteres Mal verlÃ¤ngert. Nun gilt eine neue Frist bis zum 16. Dezember, wie Trump per Dekret am Dienstag anordnete. Kurz zuvor hatte er noch gesagt, mit China gebe es eine Einigung Ã¼ber eine Neuorganisation der EigentumsverhÃ¤ltnisse.Â 

Es war bereits das vierte Mal, dass Trump die gesetzte Frist verlÃ¤ngerte. Ein Gesetz aus der Zeit von Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden verpflichtet den chinesischen Bytedance-Konzern zum Verkauf von Tiktok in den USA, wenn er einen Ausschluss von den App-Stores vermeiden will.

Hintergrund ist der Vorwurf der US-BehÃ¶rden, dass Bytedance die App im Dienste der chinesischen FÃ¼hrung missbraucht, um die Nutzerinnen und Nutzer auszuspionieren. Tiktok ist insbesondere bei jungen Menschen beliebt und hat in den USA etwa 170 Millionen Nutzer.

Trump hatte Bytedance zuletzt Mitte Juni weitere 90 Tage Aufschub gewÃ¤hrt, um einen KÃ¤ufer in den USA zu finden. Ende Juni sprach er dann erstmals von einem mÃ¶glichen KÃ¤ufer fÃ¼r die Plattform, dies wurde allerdings nie konkreter.

