Brennpunkte

TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt

  • dts - 16. September 2025, 21:07 Uhr
Bild vergrößern: TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
Fahne auf Halbmast an US-Botschaft am 13.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Salt Lake City (dts Nachrichtenagentur) - Der TatverdÃ¤chtige im Mordfall des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist wegen Mordes angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Utah strebt die Todesstrafe fÃ¼r den 22-jÃ¤hrigen Tyler Robinson an. Insgesamt wurden sieben Anklagepunkte gegen ihn erhoben, darunter Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.

Als erschwerend wertete der zustÃ¤ndige Staatsanwalt Jeff Gray, dass Robinson Kirk aufgrund dessen politischer Ã„uÃŸerungen als Opfer ausgewÃ¤hlt haben soll. Zudem soll er die Tat begangen haben, obwohl er wusste, dass Kinder anwesend waren und mÃ¶glicherweise Zeugen des Vorfalls werden kÃ¶nnten. Gray verwies auf belastende Beweise gegen Robinson, darunter DNA-Spuren an der mutmaÃŸlichen Tatwaffe sowie Auswertungen von Ãœberwachungsvideos.

Der Bundesstaat Utah sieht bei Kapitalverbrechen die MÃ¶glichkeit der Todesstrafe vor. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich bereits dafÃ¼r ausgesprochen. Auch der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, hatte zuvor erklÃ¤rt, dass Vorbereitungen getroffen wÃ¼rden, um die Todesstrafe beantragen zu kÃ¶nnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert
    MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter wegen Mordes angeklagt - Todesstrafe gefordert

    Sechs Tage nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat die Staatsanwaltschaft den TatverdÃ¤chtigen Tyler R. wegen Mordes

    Mehr
    "Spiegel": Maddie-VerdÃ¤chtiger soll FuÃŸfessel tragen und Pass abgeben

    Der deutsche VerdÃ¤chtige im Mordfall "Maddie", Christian B., soll dem "Spiegel" zufolge nach seiner Haftentlassung eine FuÃŸfessel tragen und seinen Reisepass abgeben. Wenn B.

    Mehr
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein
    FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein

    In der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat FBI-Chef Kash Patel bezweifelt, dass Epstein junge MÃ¤dchen und Frauen zum sexuellen Missbrauch an andere MÃ¤nner

    Mehr
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    Streit um Tiktok: Trump verlÃ¤ngert erneut Frist zum Verkauf in den USA
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
    Trump verklagt
    Trump verklagt "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar
    Im Prozess wegen Mordes an US-Versicherungschef weitere AnhÃ¶rung am 1. Dezember
    Im Prozess wegen Mordes an US-Versicherungschef weitere AnhÃ¶rung am 1. Dezember
    Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit GroÃŸbritannien weiter ausarbeiten
    Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit GroÃŸbritannien weiter ausarbeiten
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
    Mit US-UnterstÃ¼tzung: Syrien legt nach Gewalt gegen Drusen AussÃ¶hnungsplan vor
    Mit US-UnterstÃ¼tzung: Syrien legt nach Gewalt gegen Drusen AussÃ¶hnungsplan vor

    Top Meldungen

    Mittelstand wirft Regierung fehlende
    Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der

    Mehr
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts