TatverdÃ¤chtiger im Mordfall Charlie Kirk angeklagt

Salt Lake City (dts Nachrichtenagentur) - Der TatverdÃ¤chtige im Mordfall des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist wegen Mordes angeklagt worden.
Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Utah strebt die Todesstrafe fÃ¼r den 22-jÃ¤hrigen Tyler Robinson an. Insgesamt wurden sieben Anklagepunkte gegen ihn erhoben, darunter Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.
Als erschwerend wertete der zustÃ¤ndige Staatsanwalt Jeff Gray, dass Robinson Kirk aufgrund dessen politischer Ã„uÃŸerungen als Opfer ausgewÃ¤hlt haben soll. Zudem soll er die Tat begangen haben, obwohl er wusste, dass Kinder anwesend waren und mÃ¶glicherweise Zeugen des Vorfalls werden kÃ¶nnten. Gray verwies auf belastende Beweise gegen Robinson, darunter DNA-Spuren an der mutmaÃŸlichen Tatwaffe sowie Auswertungen von Ãœberwachungsvideos.
Der Bundesstaat Utah sieht bei Kapitalverbrechen die MÃ¶glichkeit der Todesstrafe vor. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich bereits dafÃ¼r ausgesprochen. Auch der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, hatte zuvor erklÃ¤rt, dass Vorbereitungen getroffen wÃ¼rden, um die Todesstrafe beantragen zu kÃ¶nnen.
Brennpunkte
Tatverächtige im Mordfall Charlie Kirk angeklagt
16. September 2025, 21:07 Uhr
