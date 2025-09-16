Politik

NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen

  • AFP - 16. September 2025, 20:15 Uhr
Bild vergrößern: NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen
Margot FriedlÃ¤nder im September 2024
Bild: AFP

In Berlin ist der Margot-FriedlÃ¤nder-Preis fÃ¼r Engagierte im Bereich NS-Erinnerungskultur verliehen worden. Der erste Preis ging an die Evangelische Jugendarbeit Wurzen aus Sachsen. Sie wurde fÃ¼r ihr 'langjÃ¤hriges Engagement fÃ¼r die Aufarbeitung der NS-Verbrechen geehrt'

In Berlin ist am Dienstag der Margot-FriedlÃ¤nder-Preis fÃ¼r Engagierte im Bereich NS-Erinnerungskultur verliehen worden. Der erste Preis der nach der im Mai verstorbenen Holocaust-Ãœberlebenden FriedlÃ¤nder benannten Auszeichnung ging an die Evangelische Jugendarbeit Wurzen aus Sachsen. Die Organisation wurde fÃ¼r ihr "langjÃ¤hriges Engagement fÃ¼r die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und ihren Einsatz gegen Antisemitismus" geehrt.Â 

Der Margot-FriedlÃ¤nder-Stiftung zufolge erhielten die Achava-Festspiele ThÃ¼ringen den zweiten Preis fÃ¼r ihr "vielfÃ¤ltiges Bildungs- und Kulturprogramm" sowie ihren Beitrag zur Demokratievermittlung in der Region. Der dritte Preis ging an den integrativen FuÃŸballverein FC Ente Bagdad aus Mainz.Â 

Den "PersÃ¶nlichkeitspreis" erhielt Susanne Siegert fÃ¼r "ihren unermÃ¼dlichen Einsatz zur AufklÃ¤rung junger Menschen Ã¼ber die Verbrechen der Nationalsozialisten in den Sozialen Medien". Siegert klÃ¤rt auf Tiktok und Instagram Ã¼ber den Holocaust auf. Die Realschule und das Gymnasium Korschenbroich bekamen einen Preis fÃ¼r "ihr schulisches wie auÃŸerschulisches Engagement zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus".

Alle Preise zusammen sind mit 25.000 Euro dotiert. Die fÃ¼nf PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger waren ausgewÃ¤hlt worden von einer unabhÃ¤ngigen Jury unter dem Vorsitz von Elke BÃ¼denbender, der Ehefrau von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier.Â Der Preis war 2014 ins Leben gerufen worden.

