NS-Erinnerung: Margot-FriedlÃ¤nder-Preis verliehen

In Berlin ist am Dienstag der Margot-FriedlÃ¤nder-Preis fÃ¼r Engagierte im Bereich NS-Erinnerungskultur verliehen worden. Der erste Preis der nach der im Mai verstorbenen Holocaust-Ãœberlebenden FriedlÃ¤nder benannten Auszeichnung ging an die Evangelische Jugendarbeit Wurzen aus Sachsen. Die Organisation wurde fÃ¼r ihr "langjÃ¤hriges Engagement fÃ¼r die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und ihren Einsatz gegen Antisemitismus" geehrt.Â



Der Margot-FriedlÃ¤nder-Stiftung zufolge erhielten die Achava-Festspiele ThÃ¼ringen den zweiten Preis fÃ¼r ihr "vielfÃ¤ltiges Bildungs- und Kulturprogramm" sowie ihren Beitrag zur Demokratievermittlung in der Region. Der dritte Preis ging an den integrativen FuÃŸballverein FC Ente Bagdad aus Mainz.Â



Den "PersÃ¶nlichkeitspreis" erhielt Susanne Siegert fÃ¼r "ihren unermÃ¼dlichen Einsatz zur AufklÃ¤rung junger Menschen Ã¼ber die Verbrechen der Nationalsozialisten in den Sozialen Medien". Siegert klÃ¤rt auf Tiktok und Instagram Ã¼ber den Holocaust auf. Die Realschule und das Gymnasium Korschenbroich bekamen einen Preis fÃ¼r "ihr schulisches wie auÃŸerschulisches Engagement zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus".



Alle Preise zusammen sind mit 25.000 Euro dotiert. Die fÃ¼nf PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger waren ausgewÃ¤hlt worden von einer unabhÃ¤ngigen Jury unter dem Vorsitz von Elke BÃ¼denbender, der Ehefrau von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier.Â Der Preis war 2014 ins Leben gerufen worden.