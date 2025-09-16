"Spiegel": Maddie-VerdÃ¤chtiger soll FuÃŸfessel tragen und Pass abgeben

Brennpunkte

Der deutsche VerdÃ¤chtige im Mordfall 'Maddie', Christian B., soll dem 'Spiegel' zufolge nach seiner Haftentlassung eine FuÃŸfessel tragen und seinen Reisepass abgeben. Seine AnwÃ¤lte wollen gegen die Auflagen vorgehen.

Der deutsche VerdÃ¤chtige im Mordfall "Maddie", Christian B., soll dem "Spiegel" zufolge nach seiner Haftentlassung eine FuÃŸfessel tragen und seinen Reisepass abgeben. Wenn B. aus der Haft frei komme, mÃ¼sse er im Rahmen einer FÃ¼hrungsaufsicht eine Reihe von Auflagen erfÃ¼llen, berichtete der "Spiegel" am Dienstag in einer Vorabmeldung unter Berufung auf einen Beschluss des Landgerichts Hildesheim vom 9. September. So mÃ¼sse er eine elektronische FuÃŸfessel tragen und sich regelmÃ¤ÃŸig bei der FÃ¼hrungsaufsichtsstelle und der BewÃ¤hrungshilfe melden.

In dem Gerichtsbeschluss wird dem Bericht zufolge auÃŸerdem verfÃ¼gt, dass B. sich einen festen Wohnsitz nehmen mÃ¼sse, den er ohne Genehmigung nicht verlassen dÃ¼rfe. Seine Verteidiger kÃ¼ndigten allerdings eine Beschwerde gegen die FÃ¼hrungsaufsicht an. "Das ist der Versuch der Staatsanwaltschaft, ihn in einer Art Untersuchungshaft zu halten, wo sie jederzeit Zugriff auf ihn hÃ¤tten", sagte Rechtsanwalt Philipp Marquort dem "Spiegel".

Der mehrfach einschlÃ¤gig vorbestrafte Christian B. verbÃ¼ÃŸt in einer Justizvollzugsanstalt im niedersÃ¤chsischen Sehnde eine mehrjÃ¤hrige Haftstrafe, zu der ihn das Landgericht Braunschweig 2019 wegen der Vergewaltigung einer 72-jÃ¤hrigen Touristin in Portugal im Jahr 2005 verurteilte. Im vergangenen Jahr wurde B. in einem weiteren Prozess zu mehreren mutmaÃŸlichen Vergewaltigungen in Portugal von dem Landgericht freigesprochen.Â 

Mit dem Fall Maddie hatte keines dieser Verfahren zu tun. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig betrachtet B. aber als VerdÃ¤chtigen im Fall der kleinen Britin, die am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Ferienwohnung ihrer Familie in Praia da Luz an der portugiesischen AlgarvekÃ¼ste verschwunden war. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen Mordverdachts gegen B., hat aber keine Anklage gegen ihn erhoben.Â 

Nun steht B.s Entlassung an. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig gilt der Mittwoch als Stichtag, eine Entlassung an einem anderen Tag gilt allgemein aber als mÃ¶glich. Offizielle Angaben dazu gibt es unter Verweis auf den Daten- und PersÃ¶nlichkeitsschutz nicht.

Nach "Spiegel"-Recherchen hat die Stadt Sehnde B. in einem Bescheid vom 9. September mitgeteilt, dass ihm sein Reisepass entzogen werde. Er soll demnach einen Personalausweis erhalten, der auf Deutschland beschrÃ¤nkt ist. Der Geltungsbereich "wird hiermit und mit sofortiger Wirkung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschrÃ¤nkt", zitiert das Magazin aus dem vierseitigen BehÃ¶rdenschreiben.Â 

Die Stadt habe dabei auf eine frÃ¼here Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs und des Besitzes kinderpornografischer Schriften verwiesen, heiÃŸt es in dem Bericht. Demnach hatte eine sogenannte Fallkonferenz der BehÃ¶rden zu Christian B. am 3. Juli ein Risiko festgestellt, dass er weitere Straftaten begehen kÃ¶nne. AuÃŸerdem bestehe die Gefahr, dass sich B. ins Ausland absetze. Seine RechtsanwÃ¤lte wollen dem "Spiegel" zufolge auch gegen diesen Bescheid vorgehen.

